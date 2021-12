Andy Slavitt sur la variante omicron Covid, les vaccins

STR | NurPhoto | .

La nouvelle variante omicron Covid pose un plus grand risque pour les non vaccinés et il y a des raisons de croire que les vaccins actuels vont être « assez efficaces », a déclaré lundi un ancien conseiller de la Maison Blanche.

« Ce que nous savons avec certitude, c’est qu’il s’agit d’une variante dangereuse pour les personnes qui n’ont pas été vaccinées », a déclaré Andy Slavitt à « Squawk Box Asia » de CNBC.

« Ce que nous devons apprendre, c’est si l’omicron – comment il se propage dans un environnement où le delta est fort », a-t-il déclaré.

Slavitt a auparavant été conseiller principal de l’équipe d’intervention contre les coronavirus du président Joe Biden et a dirigé les Centers for Medicare & Medicaid Services sous l’administration Obama.

Ce que nous savons sur l’omicron

La souche omicron a été identifiée pour la première fois par des scientifiques sud-africains et a été détectée dans plusieurs pays, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et l’Allemagne.

Les experts de la santé s’inquiètent de la transmissibilité de la variante omicron étant donné sa constellation inhabituelle de mutations et son profil qui diffère des variantes précédentes préoccupantes. Les scientifiques tentent également de déterminer dans quelle mesure les vaccins actuels sont efficaces pour protéger les personnes contre toute maladie grave due à la nouvelle souche.

« Je pense que nous avons de bonnes raisons de croire que les vaccins sont efficaces, sinon aussi efficaces, et qu’avec les rappels, ils seront assez efficaces », a déclaré Slavitt à CNBC. « Mais la pharma revient également à la planche à dessin. »

Les fabricants de vaccins Covid Pfizer, BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson et AstraZeneca ont déclaré qu’ils enquêtaient et testaient la variante omicron.

Slavitt a déclaré qu’il est possible que des vaccins mis à jour soient disponibles, si nécessaire, au cours des prochains mois, avant que la variante omicron ne commence à se propager de manière significative.

Mais le principal problème auquel le monde est actuellement confronté est l’inégalité des vaccins. Les informations compilées par Our World In Data ont montré qu’environ 44% de la population mondiale était entièrement vaccinée contre Covid-19. Mais seul un petit pourcentage de la population des pays à faible revenu a reçu au moins une dose.

Slavitt a expliqué qu’il est encore trop tôt pour dire comment l’omicron se comportera par rapport à la souche delta mortelle.

« Nous arrivons à un point où nous avons une variante qui remplace le delta qui n’est pas grave ou peut être facilement traitée avec des médicaments, alors ce sera un tout nouveau jour pour cette pandémie. Nous pouvons toucher du bois qui se produit maintenant, si c’est le cas pas avec omicron, ce sera peut-être le prochain », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un tel scénario pourrait potentiellement transformer Covid davantage en rhume.