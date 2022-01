Andy Sneap est «incroyablement déçu» mais respectueux de la décision de Judas Priest de tourner en quatuor

Ancien JUDAS PRIEST guitariste de tournée Andy Sneap dit qu’il est « incroyablement » déçu par la décision du groupe de se produire en quatuor lors de sa prochaine tournée.

Sniper, qui a coproduit PRÊTREle dernier album de , « Puissance de feu », a commencé à tourner avec le groupe il y a quatre ans après que le guitariste de longue date Glenn Tipton – qui a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson il y a huit ans après avoir été frappé par la maladie au moins cinq ans plus tôt – a annoncé début 2018 qu’il allait s’absenter des activités de tournée pour soutenir le LP.

Plus tôt dans la journée, les légendes britanniques du heavy metal ont publié une déclaration dans laquelle elles ont déclaré qu’elles prévoyaient de reprendre la route en tant que « groupe de heavy metal à quatre musiciens encore plus puissant et implacable ». Ils ont également remercié Andy pour tout ce qu’il a « fait et continue d’être dans l’équipe de production » pour le prochain album studio du groupe.

À présent, Andy a publié une déclaration à BLABBERMOUTH.NET dans lequel il a dit qu’il n’était pas impliqué dans PRÊTREla décision de continuer en tant que quatuor et a remercié le Rob Halford-tenue de façade pour l’opportunité « époustouflante » de partager la scène avec l’un de ses groupes préférés.

Sniper mentionné: « Rob m’a appelé lundi dernier et m’a dit qu’ils voulaient passer à un quatuor, ce que je trouve incroyablement décevant après ce laps de temps, mais je respecte sa décision car ils ont évidemment une vision de la façon dont ils veulent que cela se déroule.

« Cela a toujours été une situation temporaire, et comme je l’ai déjà dit, j’aiderai toujours le groupe de toutes les manières possibles, et cela s’applique également à l’avenir », a-t-il poursuivi.

« Je suis un grand fan du groupe depuis le début des années 80 et c’était époustouflant de jouer sur scène avec les gars et franchement terrifiant au début à si court préavis.

« Nous allons de l’avant avec le nouvel album le mois prochain et sommes impatients de faire un suivi de tueur à ‘Puissance de feu’, » il ajouta.

Bassiste Ian Hill est le seul membre original restant de PRÊTRE, qui s’est formé en 1969. Halford rejoint le groupe en 1973 et Tipton signé en 1974. Rob à gauche PRÊTRE au début des années 90 pour former son propre groupe, puis revient à PRÊTRE en 2003. Guitariste fondateur KK Downing s’est séparé du groupe en 2011 et a été remplacé par Richie Faulkner.

Il y a deux ans et demi, Sniper a dit qu’il continuerait à jouer de la guitare pendant JUDAS PRIEST « tant qu’ils veulent que je le fasse. » Lors d’une apparition sur le « Parler de conneries » Podcast, Sniper a déclaré : « Ce serait bien si Glenn était là-haut en train de le faire. C’est la chose qui vraiment… c’est toujours dans mon esprit ; ça l’est vraiment. Mais c’est juste qu’il m’ait demandé de le faire. Tant qu’ils voudront que je les aide, je les aiderai. C’est un peu comme ça que je vois les choses, vraiment. »

Juin dernier, Halford Raconté Pèlerin de métal cette Sniper continuerait probablement à être le deuxième guitariste de PRÊTRE en situation réelle. « Andy est toujours debout à cet endroit pendant Glenn avec Glenn‘est une bénédiction », a-t-il dit. « C’est à peu près une donnée [that Andy will be going out on tour with us again]. Et ma gratitude à Andy. Cela n’aurait pas pu mieux se passer, si vous vouliez essayer d’en faire quelque chose de bien. C’était un jour vraiment important quand Glenn dit : « Je pense que c’est probablement mieux si je me mets de côté et peut-être devrions-nous laisser Andy Entrez.’ C’était juste un très bel acte d’altruisme. C’est Glenn chérir PRÊTRE et PRÊTREla réputation de, en particulier en concert plus qu’autre chose. Alors bénis Glenn pour ça. Et comme résultat, Andy est intervenu et a fait un travail incroyable sur le ‘Puissance de feu’ tournée, et nous sommes impatients de faire la même chose avec lui à l’occasion de ce 50e anniversaire [tour]. Et ne négligez pas le fait que Glenn peut se présenter. Il joue de la guitare différemment, mais il n’y a aucune raison pour laquelle Glenn ne peut pas se présenter et faire du travail. Je veux dire, j’ai dit à Glenn, ‘Sors juste sur scène et fais ça à tout le monde [flashes devil horns], et les gens vont devenir fous, parce que tu es tellement aimé.’ Mais j’ai le sentiment que Glennva faire une apparition occasionnelle à l’occasion de ce 50e anniversaire [tour]. »

En 2019, colline a dit que c’était à Sniper décider s’il voulait continuer à jouer de la guitare pendant JUDAS PRIEST après l’achèvement de la « Puissance de feu » tour. « C’est quelque chose à discuter, vraiment », a-t-il déclaré « Parler métal ». « Je veux dire, Andy est maintenant, ces jours-ci, d’abord et avant tout un producteur. Qu’il veuille y retourner à temps plein ou non, ce sera une décision mutuelle le moment venu. Andy sera plus que bienvenu pour rester. Il a fait un travail formidable au cours de la dernière année, vraiment. Il a fait un excellent travail en intervenant pour Glenn. Cela aurait été très difficile s’il n’avait pas été là, dans un délai aussi court, car nous ne nous rendions pas compte que Glenn ne pouvait plus supporter l’intensité de la tournée jusqu’à ce que… Nous n’étions qu’à environ trois semaines du début de la tournée [laughs], et Andy est intervenu et a fait un excellent travail. Il a sorti un vrai lapin du chapeau en apprenant une setlist complète de chansons en si peu de temps. Il l’a quand même réussi. Et au fil du temps, évidemment, sa présence sur scène, il est devenu plus à l’aise avec ça, et il joue très bien maintenant. Alors quand le moment sera venu… Nous allons nous arrêter à la fin de cette course et ensuite voir ce que tout le monde veut faire. Comme je l’ai dit, il sera plus que bienvenu pour continuer avec nous si c’est son plan. »

Novembre dernier, JUDAS PRIEST a annoncé le report « 50 ans de heavy metal » Dates de la tournée nord-américaine de mars à avril 2022. Le soutien pour le trek viendra de QUEENSRŸCHE.