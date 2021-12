Andy Townsend partage qui finira mieux Aston Villa, Wolves ou Foxes

Photo de GEOFF CADDICK/. via .

Andy Townsend a soutenu Aston Villa pour terminer mieux que Wolves et Leicester City cette saison, comme il l’a dit à talkSPORT.

L’ancien capitaine de Villa a déclaré que les Wolves avaient « beaucoup mieux » sous Bruno Lage, tandis que Leicester « concédait beaucoup de buts » et qu’il « aime vraiment » la façon dont Steven Gerrard a abordé le travail en B6.

Au cours des saisons précédentes, ce sont les Renards qui ont terminé plus haut entre les clubs et ses Loups qui sont actuellement en tête du classement.

En fait, les trois équipes des Midlands sont en ligne droite avec les Wolves à la huitième place, à trois points de Villa, dixième, qui a joué un match de moins, avec l’équipe de Brendan Rodgers prise en sandwich entre les deux.

Les trois clubs aspirent à entrer en Europe et auront le sentiment de pouvoir se classer parmi les sept premiers au moment où le dernier ballon sera botté en mai.

Mais Townsend pense que lorsqu’il s’agit d’obtenir une place parmi les six premiers, alors c’est par la fenêtre pour les trois côtés.

« Bruno Lage et les Wolves ont vraiment commencé à avoir l’air un peu plus installés », a déclaré Townsend. « Ils ont l’air beaucoup mieux.

« Leicester concède beaucoup de buts et Brendan a des problèmes à l’arrière. Tous ses principaux hommes sont portés disparus.

«Je pense que sur les trois équipes, j’aime vraiment la façon dont Steven a abordé le travail. Je pense qu’il parle bien. Je pense que son équipe a montré et répondu sous lui tout de suite.

«J’aimerais penser que Villa pourrait obtenir un fil conducteur cohérent dans son jeu et dépasser les deux autres. Je pense que c’est possible. Je ne pense pas que l’un d’entre eux finira dans le top six. C’est un étirement.

Photo de Neville Williams/Aston Villa FC via .

Pour Villa, ils ont limogé Dean Smith le mois dernier parce qu’ils pensaient qu’ils n’étaient pas sur la bonne voie avec où ils voulaient être.

L’arrivée de Gerrard leur a fourni le rebond de ce manager, notamment en venant par derrière pour battre Leicester à Villa Park.

Mais il reste encore beaucoup de football à jouer et ce ne serait pas une surprise si les trois sont si proches les uns des autres au cours des dernières semaines de la saison.

Le problème auquel Leicester sera confronté est qu’ils ont récemment rejoint l’Europa Conference League et que ces matchs de jeudi soir pourraient s’avérer être un problème pour eux.

