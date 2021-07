Ane Mintegi entre dans l’histoire de Wimbledon et se battra pour le titre junior

in

Ane Mintegi est entrée dans l’histoire ce samedi au All England Club en devenant le deuxième espagnol à atteindre la finale du tournoi junior de Wimbledon.

La Gipuzkoan a battu la Tchèque Linda Fruhvirtova, numéro 355 mondiale, en demi-finale, 6-3, 7-5 et disputera sa première finale junior du Grand Chelem.

Avec quatre matchs dans les jambes en seulement trois jours, Mintegi a franchi la dernière étape en battant une joueuse de tennis bien mieux classée qu’elle (Mintegi est numéro 715 au classement) pour continuer à écrire l’histoire.

Elle sera la deuxième joueuse de tennis espagnole à disputer la finale junior de Wimbledon, après Magüi Serna, vice-championne en 1996.

Ce dimanche, il cherchera à unir son nom à ceux de Manolo Orantes et Alejandro Davidovich, qui ont remporté le titre des joueurs entre 14 et 18 ans dans ce tournoi. De plus, Carlos Gimeno a atteint la fin il y a deux ans.

La joueuse de tennis d’Idiazábal affrontera le vainqueur du duel entre l’Andorrane Victoria Jiménez, une amie de Mintegi, et l’Allemande Nastasja Schunk.