Aneliz Aguilar fille de Pepe Aguilar prête pour Halloween

Angela Aguilar, sa soeur Aneliz est prête pour Halloween

La dynastie Aguilar compte quelques membres qui, bien qu’ils ne se consacrent pas à la musique, sont également devenus très populaires, comme c’est le cas de la sœur aînée de la chanteur Angela Aguilar, qui honore Halloween avec un détail qui ne passe pas inaperçu.

Malgré que Image de balise Anéliz Aguilar Contrairement à ses deux frères, il ne se consacre pas à la musique, il a beaucoup attiré l’attention même s’il n’a pas tendance à le faire de son plein gré, il a la chance d’appartenir à une famille célèbre.

Angèle Aguilar Elle le cherche beaucoup et dans des publications constantes, nous les avons vus ensemble profiter de leur vie au ranch et de leur famille, ce ne serait pas une surprise s’ils appréciaient également Halloween ensemble comme ils l’ont sûrement fait quand ils étaient plus jeunes.

C’est pour cette raison qu’Aneliz, qui porte d’ailleurs le même nom que sa mère, probablement parce qu’elle est la première à naître de son mariage avec Image de balise Pepe AguilarIl a décidé d’emporter avec lui un petit détail de cette importante journée.

Angela Aguilar, sa soeur Aneliz est prête pour Halloween

Dans sa publication la plus récente, nous pouvons voir qu’elle a pris plusieurs photos et parmi lesquelles elle s’est spécifiquement concentrée sur ses mains, Aneliz a choisi de décorer ses ongles en acrylique avec des images de fantômes, typiques qui apparaissent comme une feuille aux yeux noirs.

Ce look est assez superficiel, elle a simplement des ongles décorés de peinture nude, quant aux décorations qu’on ne voit que sur son index et son annulaire, le design discret et minimaliste a tendance à attirer encore plus l’attention.

En el caso de que desees tener unas uñas parecidas a las de la joven, podrás optar por algunas opciones parecidas, como las transparencias que ella manera en sus uñas, solo que quizá con un tono variado el que más se adapte a tu piel y gusto bien sûr.

La belle fille de Pepe Aguilar et Aneliz Álvarez a également opté pour un design français où tout l’ongle est peint avec un ton bas et sur le devant une ligne marquée en blanc, comme détail elle pourrait utiliser d’autres éléments de cette importante date américaine.

Le style que l’on peut voir à travers les publications de la sœur aînée de Angèle AguilarIl est assez décontracté, élégant et sobre, il est plus prudent lorsqu’il s’habille et comme sa sœur il a un goût exquis pour la mode.

Il semble qu’Aneliz ait un style bohème dans sa façon de s’habiller, c’est une combinaison de casual, décontractée et qui combine certaines textures et différentes époques.