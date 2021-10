Anett Kontaveit bat Ekaterina Alexandrova

24/10/2021

Anett Kontaveit, estonienne, numéro 20 de la WTA et tête de série numéro 9, a répondu aux attentes en s’imposant en deux heures et vingt-cinq minutes pour 4-6, 6-4 et 7-5 à Ekaterina Alexandrova, joueuse de tennis russe, numéro 37 de la WTA, en finale du tournoi WTA 500 de Moscou. Après ce résultat, Kontaveit est le nouveau champion du tournoi WTA 500 de Moscou.

Les données recueillies sur le match montrent que la joueuse estonienne a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, a obtenu 57% au premier service, a commis 6 doubles fautes et a remporté 61% des points de service. Quant à la Russe, elle a réussi à casser le service de son adversaire 4 fois, à atteindre 65% d’efficacité, à commettre 6 doubles fautes et à remporter 57% de ses points de service.

Le tournoi WTA Moscou Il se déroule sur un court intérieur en dur et un total de 45 joueurs y participent. De tous les candidats, un total de 28 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui passent les phases précédentes du tournoi et les invités. De même, sa célébration a lieu du 16 au 24 octobre à Moscou.