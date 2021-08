Anette Cuburu est accusée d’être impolie envers les partisans du VLA

Anette Cuburu est accusée d’avoir été impolie envers les partisans du VLA | Instagram

Plus qu’exposé!, Les adeptes de Venga La Alegría ont décidé d’exposer l’un de leurs chauffeurs pour avoir été assez grossier sur les réseaux sociaux après leurs présentations dans l’émission de téléréalité je veux chanter.

Apparemment, Anette Cuburu est peu accessible à la critique et la belle animatrice de télévision et comédienne n’hésite pas à répondre et à mettre à sa place ceux qui la critiquent sur les réseaux sociaux pour ses présentations et sa façon de chanter.

Anette cuburu Elle répond aux commentaires qu’elle reçoit sur ses comptes réseaux, lorsqu’ils sont positifs, elle comble les internautes de bisous, de cœurs et autres, et quand non, les adeptes de Venga La Alegría ne “se passent pas en douceur”.

Les internautes ont exposé que le partenaire de Laura G est assez impoli avec ceux qui ne la soutiennent pas dans Je veux chanter et finit par dire des mots négatifs concernant leur apparence physique ou d’autres problèmes, comportement qui n’est pas bien vu par une star de la télévision.

L’animateur de la matinale TV Azteca star n’est définitivement pas l’un des favoris du public pour remporter Je veux chanter, l’émission de télé-réalité qui se déroule au sein du programme télévisé.

Des internautes ont interrogé sur les réseaux sociaux si Anette Cuburu a semblé chanter dans un état incommodant, ils ont assuré qu’elle ne sait ni chanter ni danser et ils assurent qu’elle ne devrait pas continuer dans la compétition.

Face aux commentaires négatifs, l’animatrice du VLA a qualifié les internautes de “louches”, de “gros” et autres, le tout dans sa tentative de se défendre des critiques qu’ils lui ont faites.