Anette Michel fait ses débuts en tant qu’hôte de Hoy

“Regardez quel plaisir d’avoir avec nous un très cher ami, chauffeur, etc”, a-t-il déclaré. Araïza, qui a suscité les applaudissements de tous les conducteurs. Après avoir dit qu’elle était ravie d’être sur le forum Hoy, c’était à son tour de Legarreta pour le recevoir aussi. “Bienvenue Anette, on va s’amuser”

Anette Michel est venue au programme ‘Hoy’ en tant qu’invitée. (Instagram / Anette Michel.)

Anette Elle a participé aux principales sections de l’émission telles que “Petit déjeuner et potins”, elle a présenté le sujet qui allait être abordé dans l’émission “Ce qu’il ne faut pas faire quand on est amoureux”, en plus d’interviewer Paty Manterola et Ninel Conde avec ses collègues.

Comme l’exprime le propre Anette, elle s’est sentie très bien accueillie par ses collègues Martha Figueroa, Image de balise Andrea Escalona Oui Lambda Garcia. « Merci de m’avoir fait me sentir chez moi ! » Anette dans l’un de vos messages. Dans d’autres articles, il a avoué : « Heureux de partager ce matin avec vous ! Je t’aime “et” Et ce jour, je suis dans @programahoy en tant qu’invité très excité !! “.

Ses posts de ce séjour sur Televisa ont été applaudis par des célébrités qu’il a rencontrées sur TV Azteca, comme Tania Rincón, Lumière Blanchet, Andréa Noli Oui Image de balise Amaranta Ruiz.