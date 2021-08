ANEW pourrait être le meilleur ETF pour l’avenir – InvestorPlace

Le ETF ProShares MSCI Transformational Changes (NYSEARCA :UN NOUVEAU) peut aider votre portefeuille à préparer l’avenir. Après tout, s’il y a une chose que nous avons apprise depuis un an et demi, c’est que tout peut changer. De nouvelles idées, de nouvelles technologies peuvent modifier la façon dont nous interagissons les uns avec les autres et avec le monde. Et l’ETF ANEW aide les investisseurs à s’attacher aux entreprises qui procèdent à ces changements.

Et maintenant que nous dépassons le changement mondial inattendu de Covid-19, l’ANEW ETF peut vraiment briller.

Ce fonds tourné vers l’avenir recherche des innovateurs dans quatre catégories : avenir du travail, consommateur numérique, révolution alimentaire et génomique et télésanté. Cela couvre presque tous les principaux aspects de la vie, du travail à la santé en passant par les loisirs.

Et des actions bien positionnées dans chacune des catégories d’ANEW aident les investisseurs à gagner de l’argent grâce à ces changements radicaux.

ANEW Focus : La nouvelle norme du travail

Au cours de la dernière année, le monde a appris à s’adapter au travail à domicile de manière plus approfondie que prévu. La peur de la propagation du Covid-19 a conduit certaines entreprises à fermer leurs portes. Les ordonnances de séjour à domicile émises par le gouvernement et les interdictions de grands rassemblements ont forcé les autres à apporter des changements.

Comme ProShares l’a noté dans sa série A Year of Transformational Change, « En avril 2020, 62 % des travailleurs américains avaient la possibilité de travailler à distance.

Et tandis que de nombreuses entreprises souhaitent revenir à l’ancienne façon de faire les choses, plus de 70 % des travailleurs souhaitent continuer à travailler à distance au moins deux jours par semaine, et plus de la moitié souhaitent pouvoir travailler à distance trois fois par semaine.

Tout ce travail à domicile signifie plus de demandes numériques – et ANEW a tout couvert. Des noms de cybersécurité comme CyberArk (NASDAQ :CYBR) et Grève de foule (NASDAQ :CRWD) protègent les informations lorsqu’elles circulent dans les deux sens ou sont stockées en ligne. Pendant ce temps, des entreprises comme Alphabet (NASDAQ :GOOG, NASDAQ :GOOGL), Pomme (NASDAQ :AAPL) et Adobe (NASDAQ :ADBE) disposent du matériel et des logiciels nécessaires pour permettre une collaboration rapide et claire, même entre des collègues de pays différents.

Ainsi, comme l’a souligné ProShares, la pandémie a forcé des changements que les entreprises vont poursuivre. « Les entreprises devaient devenir plus efficaces et des technologies telles que l’apprentissage automatique, les outils d’aide à la décision, l’analyse des mégadonnées et l’Internet des objets (IoT) ont aidé à naviguer dans cet environnement difficile. »

Le consommateur numérique

Mais ce n’est pas seulement le travail – Covid-19 a beaucoup changé la façon dont nous vivons nos vies. Il suffit de voir comment le monde a véritablement adopté le commerce électronique en 2020 et au début de 2021.

Maintenant, je ne prétends pas que nous ne nous précipitions pas déjà tête baissée dans l’avenir numérique en 2019. Mais 2020 a déclenché un changement vraiment massif. Les commandes de nourriture en ligne ont plus que doublé. Et plus fondamental, nous avons commencé à commander plus de produits de santé en ligne, à hauteur d’une augmentation de 61 %. Les paiements numériques mondiaux sont sur le point de croître de plus de 11 % par an jusqu’en 2026 pour atteindre une valeur projetée de 11,29 billions de dollars – avec un « T ». C’est pourquoi ANEW fait appel à plusieurs entreprises à la pointe du monde du commerce électronique, notamment Amazon (NASDAQ :AMZN) et Alibaba (NYSE :BABA).

Ensuite, il y a le monde du divertissement. Aimez-le ou détestez-le, Netflix (NASDAQ :NFLX) a vu son chiffre d’affaires augmenter de près de 25 %. Les films et les émissions sont le plus souvent diffusés en streaming à la place ou en même temps qu’à la télévision ou dans les salles de cinéma. Bien sûr, nous pouvons maintenant retourner au cinéma. Mais de plus en plus de gens découvrent la joie de la soirée d’ouverture sur leur propre canapé. Ils peuvent profiter de leur propre pop-corn à moins de 1 $ et d’un bouton de pause pour les pauses dans la salle de bain. Je pense que nous n’y retournerons jamais.

Et puis il y a les jeux vidéo. La forme de divertissement a mûri. Comme le dit ProShares, « le jeu n’est plus un jeu d’enfant. Les revenus de l’industrie montrent que le jeu est actuellement un plus gros générateur d’argent que les industries mondiales du cinéma et du sport nord-américaines réunies. » Les membres d’ANEW aiment Arts électroniques (NASDAQ :EA) et Zynga (NASDAQ :ZNGA) donnent aux investisseurs un large accès à certains des leaders de l’espace.

Focus ANEW : L’avenir de l’alimentation

Pendant la pandémie, nous avons eu une idée de la délicatesse de notre chaîne d’approvisionnement alimentaire. La nourriture sur les étagères a diminué, les chaînes d’approvisionnement se sont étouffées et la maladie elle-même sévissait dans près de 240 installations de transformation de viande distinctes. Et au milieu de tout cela, comme mentionné ci-dessus, la livraison de nourriture a bondi.

Cela a permis de mieux se concentrer sur l’endroit d’où nous obtenons notre nourriture. Entrez ANEW sélections comme Meituan, qui se concentrait sur le commerce électronique centré sur l’alimentation. Ou alors Au-delà de la viande (NASDAQ :PARND), le chouchou de la viande sans viande.

Dans un monde où l’investissement ESG (environnement, social et gouvernance) occupe une place croissante sur les marchés, il existe des entreprises comme Givaudan, qui se concentre non seulement sur les saveurs et les parfums qu’il vend, mais aussi « créer pour une vie plus heureuse et plus saine avec l’amour de la nature ». Ou alors Groupe Kerry, dont la mission comprend « Co-créer avec les clients pour façonner durablement l’avenir ».

Cela devrait plaire aux jeunes générations – 77% des investisseurs du millénaire, par exemple, disent que l’ESG est important pour eux en tant qu’investisseurs.

ProShares a également souligné des changements, même dans notre approche des aliments à base de plantes. Il écrit : « Des pratiques durables telles que l’utilisation de tracteurs plus petits et autonomes qui pèsent moins sur la terre, des algorithmes d’intelligence artificielle pour minimiser l’utilisation de l’eau et maximiser le rendement, ou des drones qui identifient les régions cultivées pour cibler l’utilisation de pesticides sont de plus en plus courants.

C’est là que des entreprises comme Deere (NYSE :DE) entrent en jeu. L’entreprise met « un accent croissant sur l’innovation de machines automatisées productives, précises et fiables qui apprennent activement et s’adaptent avec nos clients ».

La santé de demain

Enfin, parlons des soins de santé et des traitements médicaux – peut-être le principal exemple de changements culturels que Covid-19 a forcés.

Après tout, une entreprise de biotechnologie Moderna (NASDAQ :ARNm) a fait la une des journaux avec l’approbation de son vaccin Covid, l’ARNm-1273. Comme son nom l’indique, Moderna a créé ce vaccin en utilisant l’ARN messager, ou ARNm. Les vaccins à ARNm représentent un pas en avant passionnant pour le domaine médical. Le domaine médical étudie leur application, de la rage au VIH en passant par la grippe, et bien d’autres pourraient être ajoutées à l’avenir.

Et tout comme avec les vaccins, les progrès de la génomique seront également avec nous pour rester. Comme l’a écrit ProShares, « Des entreprises comme Moderna et Novavax ont déjà fait de grands progrès dans la généralisation des traitements génomiques, et de plus en plus d’entreprises attendent dans les coulisses. L’édition du génome humain n’en est qu’à ses débuts, mais offre la possibilité réelle de traiter des maladies et des affections dégénératives que l’on croyait autrefois incurables.

De plus, entre février 2020 et avril 2020, l’utilisation de la télésanté a été multipliée par 78, selon McKinsey and Company. Et bien que ce nombre ait reculé, la télésanté est restée 38 fois plus élevée en février 2021 qu’un an auparavant. Les gens ont eu la possibilité de consulter un médecin dans le confort de leur foyer, et cela leur a plu. La télésanté est là pour rester, et les électeurs d’ANEW comme Téladoc (NYSE :TDOC) sont en passe de capitaliser.

