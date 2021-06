Anfield augmentera sa capacité à 61 000 spectateurs

in

15/06/2021 à 16h26 CEST

Liverpool a reçu le feu vert pour augmenter la capacité d’Anfield de 7 000 spectateurs, jusqu’à un total de 61 000 dans vos installations.

Cette extension coûtera environ 60 millions de livres (66 millions d’euros) et a été approuvée ce mardi par le conseil municipal de Liverpool.

En outre, Anfield a reçu des autorisations pour accueillir six concerts et événements majeurs tels que des matchs de football et de football gaélique.

L’expansion a été critiquée pour l’impact environnemental possible qu’elle pourrait avoir sur le parc Stanley voisin, qui divise Goodison Park et Anfield, mais a été approuvée à la majorité absolue.

Dans le meilleur des cas, les travaux seront terminés à l’été 2023.