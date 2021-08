Anfield rend hommage à Robinson avec des buts

in

09.08.2021 à 22:22 CEST

Adrià Léon

Victoire placide Liverpool lors de la visite d’Osasuna à Anfield. Les rouges et les rojillos se sont affrontés dans un match très spécial dans lequel les buts et le résultat ils sont allés à l’arrière-plan. Minamino, Firmino -doublement- et Kike Garcia, étaient les buteurs de la nuit dans un Anfield rempli à déborder pour rendre meilleur hommage à Michael Robinson.

Liverpool

Osasuna

Liverpool

Kelleher ; Tsimikas (Beck, 71′), Konaté (Ben Davies, 80′), Joe Gómez (Rhys Williams, 60′), Neco Williams (Bradley, 80′) ; Curtis Jones (Woodburn, 30′), Fabinho (Clarkson, 60′), Oxlade-Chamberlain ; Minamino (Henderson, 71′), Firmino (Thiago, 59′) Gordon (Origi, 46′).

Osasuna

Juan Pérez (Sergio Herrera, 46′); Juan Cruz (Rubén García, 61′), Unai García (Ramalho, 46′), David García (Jaume Grau, 46′), Oier (Javi Martínez, 46′); Lucas Torro ; Iñigo Pérez (Aimar, 46′), Roberto Torres (Kike Barja, 61′), Barbero (Kike García, 46′), Areso (Dufur, 46′); Chimy Ávila (Budimir, 46′).

Buts

1-0 M.14 Areso, dans son propre but. 2-0 M.21 Firmino. 3-0 M.41 Firmino. 3-1 M.70 Kike Garcia

Arbitre

Craig Pawson. Aucune réprimande.

Incidents

Anfield (devant plus de 30 000 spectateurs)

Le dernier match amical de pré-saison pour Jagoba Arrasate et le sien ne pouvait être qu’avant lui Liverpool et, en outre, dans Anfield. L’équipe navarraise a accepté la proposition des rouges de rendre hommage à Michael Robinson, ancien footballeur des deux clubs et a fait ses débuts dans le stade mythique de la ville anglaise, le même que Michael Robinson a fait sa dernière apparition à la télévision.

Des pertes sensibles dans les deux onze pour le choc de ce mardi. Indiscutable comme Mané ou Salah à Liverpool -qui a joué hier contre l’Athletic- et des hommes clés à Osasuna tels que Rubén García ou Aridane, ils n’ont pas commencé à Anfield.

Mieux commencé Osasuna, qui a su créer des problèmes à Kelleher avec plusieurs centres latéraux dans les premières minutes. Après le rojillo arreón initial, Liverpool a commencé à se sentir à l’aise et la preuve en était la présence de Minamino dans la zone adverse : dans un premier temps, il a enfoncé sa main dans la main avec Juan Pérez et, dans le second, Il a dépassé les locaux bien qu’avec un peu de chance, car son tir a été dévié par Areso.

Osasuna n’a guère pu réagir, qui a reçu le deuxième coup alors qu’à peine vingt minutes de jeu s’étaient écoulées. Mur parfait à gauche entre Tsimikas et Minamino qui se terminait par le centre du grec et la vente aux enchères de Firmino au bas des mailles. Pendant ce temps, il a dû quitter le terrain de jeu Curtis Jones, qui a été blessé dans une collision avec Barbero et a cédé la place au jeune Woodburn.

L’un des faits saillants de la première mi-temps a été la double intervention de Juan Pérez en l’absence de quelques minutes pour atteindre la pause : d’abord avec un pop-corn pour perturber un tir lointain puis, à bout portant contre Firmino, qui a récupéré le rebond pour tenter le 3-0. Cependant, l’objectif de l’équipe navarraise Il ne pouvait rien faire, quatre minutes plus tard, pour arrêter la contre-attaque lancée par Minamino et exécuté – comme mille merveilles – par Firmino dans le petit domaine.

Après la reprise, les deux équipes ont retouché leur onze. Dans les rangs anglais, il est entré Origine, qui était tout près de faire le quatrième avec une tête qui s’est perdue peu à peu sur le but de Sergio Herrera. Oxlade-Chamberlain aussi -de rabona- et il était sur le point de surprendre le but rouge, qui n’a pas été sauvé de la pêche, comme son partenaire Juan lors de la première.

Le déroulement des minutes convenait bien à Osasuna, qui montrait un visage plus compétitif avec les changements. En effet, vers 70′ du jeu, Osasuna a coupé les distances par Kike García, qui a de nouveau montré des signes de son grand nez marquant, terminant un bon centre latéral de Rubén García. Liverpool n’a pas baissé les bras, qui a cherché encore plus de spectacle avec un stellaire Oxlade-Chamberlain: il était sur le point de battre Sergio d’un tir puissant au premier poteau. Le crash a ralenti dans le dernier quart d’heure, faisant la part belle aux interruptions et coups de pied arrêtés. Il pourrait faire 3-2 Rubén García sur le klaxon, mais le filet arrière a sorti le ballon dans la petite zone peu avant l’impact du 14e Navarrais.

L’Osasuna portait un équipement spécial rendre hommage à Michael Robinson avec la gravure suivante : “Anfield. Hommage à Michael Robinson. Liverpool FC contre CA Osasuna. 08/09/2021”. Le club de Pamplonica a mis en vente sur son site internet une édition limitée de cette édition qui restera sans aucun doute à retenir.