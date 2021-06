Ange Alejandro contre Rudy Ochoa et Shon Mondragón vs. José Pérez se démarque dans les attractions non télévisées du panneau d’affichage préliminaire ce samedi 3 juillet

CARSON, CALIF. (29 juin 2021) – Deux espoirs invaincus se démarquent sur la partie non télévisée de l’undercard ce samedi 3 juillet lorsqu’Angel Alejandro affronte Rudy Ochoa dans un affrontement de huit rounds super poids plume, alors que Shon Mondragón affronte José Pérez dans un rendez-vous poids plume de six rondes du Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie, lors d’un événement Premier Boxing Champions.

Le champion par intérim des super-plumes WBA Chris “Primetime” Colbert affronte Tugstsogt “King Tug” Nyambayar dans l’événement principal de SHOWTIME CHAMPIONSHIP BOXING. La couverture de SHOWTIME commencera à 21 h HE / 18 h HP mettra en vedette une étoile montante invaincue alors que Michel Rivera combattra le concurrent espagnol des poids légers Jon Fernandez dans le co-événement principal.

Le boxeur super-léger invaincu Richardson Hitchins devait initialement affronter Darwin Price, mais a été contraint de ne pas tenir compte d’une blessure à la main lors d’une séance d’entraînement.

L’événement est promu par TGB Promotions. Billets en vente sur AXS.com.

La programmation non télévisée de la soirée comprend également Daniel Garcia (1-0, 1 KO) originaire de Denver, Colorado (1-0, 1 KO) dans un concours de super poids plume en quatre rondes contre Gabe Sandoval (1-0, 1 KO) du Nouveau-Mexique. , et Gabriela Fundora ( 1-0), sœur du boxeur super poids welter Sebastian Fundora, dans un combat de poids mouche en quatre rounds. Rajon Chance (4-0, 4 KOs) complète l’action contre le natif de Memphis Marco Lara (0-1) lors d’une soirée de quatre super poids coq, et Angelo Anthony Cuba (1-0, 1 KO) entrant sur le ring pour quatre rondes contre William Flenoy (0-1).

Alejandro (9-0, 4 KOs) est originaire de Dallas et a eu des KO dans quatre de ses six premiers combats depuis qu’il est devenu pro en 2017. Il n’a encore que 21 ans et vient de gagner aux points après six rounds contre Darryl. Il y a. Alejandro avait remporté la meilleure victoire de sa carrière dans son combat avant cela en battant le vétéran chevronné Mark John Yap, qui avait 45 combats d’expérience dans son dossier, par décision unanime. Maintenant, il affrontera un autre Ochoa invaincu (10-0, 5 KO), qui revient à l’action pour la première fois depuis qu’il l’a emporté par décision unanime sur Matt Doherty en octobre 2020. Ochoa a 27 ans et est également un professionnel depuis en 2017, à Oxnard, Californie.

Mondragon (6-0, 2 KOs) a 23 ans et est professionnel depuis 2019 après une longue carrière en amateur. Originaire de Denver, Colorado, Mondragón a remporté cinq combats au cours de ses neuf premiers mois en tant que professionnel, sa plus récente victoire étant aux points contre Luis Javier Valdés en novembre 2020. Il affrontera le Gardena, produit californien de Pérez (9 – 1-1, 4 KO), victorieux par KO au quatrième tour de José Edgardo García en décembre 2020. Le boxeur de 25 ans n’a plus perdu depuis son troisième combat en tant que professionnel avec six victoires à son palmarès entre 2018 et 2019 .