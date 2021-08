Ángel Correa prend des gallons comme ‘9’

08/10/2021

Act à 10:47 CEST

Très peu de temps a eu besoin du bien de Ange Corréa pour montrer que l’Atlético peut continuer à compter sur lui sans aucun doute. L’Argentin, qui a été l’un des derniers à reprendre l’entraînement avec Marcos Llorente, Koke, Renan Lodi ou Kieran Trippier, ont montré que ni l’America’s Cup ni les vacances n’ont enlevé l’envie de se donner à 100% en cette nouvelle saison.

L’attaquant n’a pas eu besoin de plus d’une demi-heure pour voir le but contre Feyenoord : Il est entré en jeu en 58′ pour Giuliano et en 83′ il avait déjà mis les tableaux au tableau d’affichage. Naoufal Bannis quitterait le triomphe sur les terres néerlandaises dans le dernier souffle, mais les sentiments de l’Argentin étaient déjà à travers le toit. Correa a récupéré un ballon qui a rebondi sur l’avant pour se placer devant le défenseur central et a battu le gardien de but d’un bon tir au poteau long.

CONFIANCE DU TECHNICIEN

Simeone sait déjà qu’elle peut compter sur lui. La saison dernière, l’Argentin est apparu aux moments clés de la saison -la visite à Pucela le dernier jour, par exemple- pour finir par marquer neuf buts dans la compétition nationale. Désormais, il ne restera plus qu’à voir si la confiance du « Cholo » se dépose sur son compatriote et laisse place à la continuité.

Pour le moment, les circonstances sont parfaites : Le début de Correa est prometteur et le retour de Luis Suárez devrait être trop juste pour être prêt pour les débuts en championnat de ce dimanche prochain contre le Celta.

L’Uruguayen, qui a bénéficié d’une semaine de vacances de plus que ses coéquipiers, ne semble pas prêt à disputer la première journée de la Ligue de Santander avec des garanties et Simeone sait qu’il peut parier sur Julien, mais aussi par Ange Corréa. Rappelons-nous aussi que Suárez, déjà avec 35 ans derrière lui, peut souffrir plus facilement de problèmes physiques. Sans aller plus loin, l’année dernière, il a déjà reçu des soins particuliers pendant certaines parties du championnat, donc la rotation et le repos de Luis peuvent finir par être essentiels pour le garder frais dans la dernière ligne droite.

Quoi qu’il en soit, tout semble indiquer que le rôle de Ángel Correa peut et doit être décisif dans cette imminente Liga Santander 2021-22.