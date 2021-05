Ángel David Rodríguez dit au revoir à son rêve d’être olympien en 4×100

05/02/2021 à 13:46 CEST

.

Ángel David Rodríguez, ancien champion d’Espagne du 100 mètres et dix fois champion d’Espagne, a avoué, après l’élimination de l’équipe espagnole de la Coupe du monde de relais, que ne pas pouvoir participer à des Jeux Olympiques en 4×100 mètres est sa “plus grande déception en tant qu’athlète”.

“Hier, après cinq cycles olympiques d’essais, ma plus grande déception en tant qu’athlète a été consommée. Ne pas assister aux Jeux Olympiques avec un relais 4×100“Le sprinter madrilène, qui a été olympien deux fois dans l’épreuve individuelle de 100 mètres, a reconnu sur les réseaux sociaux. A Pékin 2008, il a concouru en 100 et 200, et à Londres 2012 seulement en 100.

“L’Oiseau”, le surnom avec lequel il est connu dans le monde de l’athlétisme, a toutefois averti que “cela n’a pas été un échec car – assure-t-il -“ce que j’ai vécu avec mes coéquipiers et entraîneurs vaut bien plus que quelques Jeux Olympiques“.

Le quatuor masculin espagnol de 4×100 mètres, composé de José González, Pol Tetamal, Jesús Gómez et Sergio López a été écarté, ce samedi, de la finale des Coupes du monde de relais de Silésie 2021 et donc il n’a pas obtenu place pour les Jeux Olympiques de Tokyo.

Le relais espagnol, qui devait terminer dans les deux premiers de sa série (le troisième) ou réaliser l’un des deux meilleurs temps du reste pour passer par le repêchage, a terminé à la quatrième place de la série 1, qui pour le moment le gardait avec des options, même si elles ont disparu dès que le 2 a terminé car le temps du Japon et du Danemark était meilleur.

L’Espagne a arrêté le chronomètre à 39h30 et a terminé derrière les équipes des Pays-Bas (38,79), du Ghana (38,79) et de l’Ukraine (39,06). Ils ont battu la Turquie (39,59) et la République tchèque (n’a pas terminé). .