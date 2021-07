Les nombreuses phases de Convention de Fairport les ont vus s’adapter à plusieurs reprises aux divers changements de leur personnel. Le 3 juillet 1971, ils entrent dans les charts britanniques avec leur sixième album, et le premier depuis le départ de Richard Thompson, Angel Delight. Non seulement ils ont relevé le défi, mais l’album a atteint son plus haut sommet au Royaume-Uni, à la 8e place.

Le disque a été coproduit par le groupe avec John Wood et a vu Fairport fonctionner maintenant comme un quatuor. Cela se composait de certains des musiciens les plus célèbres de leur histoire distinguée : Simon Nicol, Dave Mattacks, Dave Pegg et Dave Swarbrick. Le LP était un mélange égal de cinq morceaux traditionnels et de cinq nouvelles compositions de groupe.

Malgré le départ à l’amiable de Thompson après la Full House des années 1970, sa présence est restée sur le nouveau disque sous la forme de deux co-écrits avec Swarbrick, “The Journeyman’s Grace” et “Sickness & Diseases”. Swarbrick et Nicol ont partagé la plupart des voix principales.

Un coup de pouce de ‘TOTP’

Extrêmement vénéré par les passionnés de Fairport, l’album est entré dans le classement au n ° 8, au cours d’une période de cinq semaines au Royaume-Uni, attirant plus de ventes grâce à la performance du groupe sur la nouvelle fente d’album sur l’incontournable télé Top Of The Pops. L’émission a même obtenu un nom dans la chanson titre hilarante et autobiographique.

« Ce n’est pas comme si nous nous disputions, simplement que Richard voulait suivre son propre chemin, travailler seul », se souvient Dave Pegg. « À ce moment-là, il avait quitté l’Ange [the pub in Hertfordshire where the band were living, and which inspired the album title] et parti vivre à Londres, bien qu’il revienne souvent et y ait encore une chambre.

« J’ai pensé ‘Eh bien, c’est tout’, parce que je ne les voyais pas vouloir continuer sans Richard. Nous étions heureux pour lui car il était évident qu’il allait réussir, mais je sentais que cela sonnerait la fin. J’étais le nouveau garçon donc ce n’était pas à moi de décider, même si je pensais que nous devions continuer.

Inspiration d’un journal

« Nous avons eu l’impulsion de continuer lorsque Swarb a découvert un tas de vieux journaux qui racontaient l’histoire d’un gars appelé Babbacombe Lee. “Swarb” a estimé que cela pourrait être la base d’un LP racontant l’histoire de Lee dans des chansons avec des contributions de nous tous. On s’est dit ‘Ouais, tu as raison, on pourrait faire ça, ça marcherait’.” Ces chansons ont formé l’album Babbacombe Lee qui a suivi cinq mois seulement après Angel Delight.

“Alors nous nous sommes assis et avons commencé à écrire des trucs”, a poursuivi Pegg, “et parce que nous avions cette concentration, quelque chose dans quoi nous mettre les dents, nous avons décidé de continuer avec Angel Delight également. Nous avons écrit la chanson titre, qui parle de la vie à l’Ange, tout à fait vrai et un petit morceau sympa et amusant. Nous avions maintenant l’élan nécessaire pour garder le groupe en vie.

