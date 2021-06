Ángel Fernández, la première signature de « l’ère Ortega »

30/06/2021 à 6h30 CEST

Le 13 juin, un projet a pris fin qui a été couronné par la conquête de la dixième Ligue des champions tant attendue, la troisième avec Xavi Pascual sur le banc.

Après le départ inexplicable du coach et manager David Barrufet, en plus de sept joueurs (Sorhaindo, Entrerríos, Palmarsson, Mortensen, Àlex Pascual, Dolenec et Möller), il est temps de se concentrer sur le nouveau projet qui aura comme entraîneur l’ancien joueur de la “Dream Team” du Barça Antonio Carlos Ortega avec plus de nouveaux visages qui iront savoir. L’un d’eux pourrait bien être son “second”, le mythique gardien suédois Tomas Svensson.

Ange Fernandez

Le départ de Mortensen et Pascual a laissé l’ailier gauche sous des creux Aitor Ariño se remet encore de la grave blessure survenue lors de la Coupe du monde avec les Hispaniques. À peine dit que c’était fait.

Avec le suédois Hampus Wanne (Flensburg) dans la chambre pour l’été prochain, le club a annoncé hier la signature du Cantabrique Ángel Fernández pour la saison 2021-22. C’est un joueur très contrasté qui a joué ces trois dernières années à Kielce sous la direction de Talant Dujshebaev et qui a été la clé des récents succès des Hispanos.

Ángel Fernández, à Kielce avec Dani Dujshebaev

« C’est un défi très important de se battre pour revalider tous les titres avec le Barça. Je suis très content d’être ici. J’achève les étapes et le plus haut m’attend’, a déclaré le Santander.

« Maintenant, nous avons les Jeux, ce dont vous rêvez depuis que vous êtes petit, mais je pense surtout aux titres. Gagner la Ligue des champions est le rêve de tout joueur, mais Je suis aussi très excité à propos de tous les nationaux, car j’avais cinq ans à Logroño et j’étais finaliste en tout & rdquor;, a ajouté l’ailier droitier.

Plus de noms propres

Ángel Fernández restera comme la première recrue de “l’ère Ortega”, mais il ne sera pas loin du dernier. La direction sportive précédente “donnera” au nouveau projet un joueur de cloche, L’arrière droit français Melvyn Richardson, fils du légendaire Jackson qui arrivera à coût nul depuis Montpellier.

En attendant que le club rende effectif en 2022 et aussi gratuitement l’accord avec l’un des meilleurs gardiens du monde, le Danois Emil Nielsen, L’Argentin Leo Maciel partagera le but la saison prochaine avec Gonzalo après quatre cloches notables dans les rangs d’Incarlopsa Cuenca.

But Leo Maciel jouera pour le Barça sauf surprise

Enfin, le pivot luso-cubain Víctor Iturriza n’arrivera pas (FC Porto) et un joueur de la filiale pourraient venir accompagner ‘Ludo’ Fàbregas et Luís Frade.

Et enfin, l’arabe de handball a avancé que Le Barça serait intéressé par l’international égyptien Ali Zein, qui joue pour Al Ahly dirigé par Rafa Guijosa. Il remplacerait Aron Palmarsson, déjà à Aalborg.

Xavi Pascual, aux Champions

L’EHF a annoncé ce mardi les 16 équipes qui disputeront la prochaine édition de la Ligue des champions et Le Dinamo Bucarest sera dirigé par Xavi Pascual et dans lequel ils joueront Cédric Sorhaindo et Àlex Pascual est l’un des élus après avoir reçu une invitation de l’agence.

Pasqui pourrait revenir aux Palaos en Champions

Le FC Barcelone défendra le titre qu’il a remporté le 13 juin à Cologne avec une place fixe tout comme Kiel, le PSG, Pick Szeged, Vardar, Kielce, Aalborg avec Aron Palmarsson, le FC Porto, le PPD Zagreb et Flensburg. Outre les Roumains, Meshkov Brest, Montpellier, Veszprém, Elverum et Motor ont reçu une invitation.