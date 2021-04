Ángel Gabriel, fils de Gloria Trevi, parle de la critique de sa mère et de sa carrière musicale – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

Ange Gabriel, fils de Gloria Trevi, a décidé de suivre les traces de son mère sur scène et en février 2020, il lance son carrière musicalel. Aujourd’hui, un an après avoir annoncé son incursion dans la musique, le jeune homme a parlé de la critiques que le chanteur a reçu et assuré que “les gens peuvent dire ce qu’ils veulent”.

Lors de son passage en prison, Fontaine elle est tombée enceinte et beaucoup disent que ce fils est celui de Sergio Andrade. Le garçon, maintenant un garçon de 19 ans, est né alors que son mère Elle était incarcérée dans une prison brésilienne et purgeait une peine pour enlèvement, viol et corruption de mineurs, dont elle a été acquittée cinq ans plus tard.

En février de l’année dernière, alors qu’il était en pleine promotion de son lancement en tant que chanteur et lors de la conférence de presse que le jeune homme a donnée, il a été confronté à une question sur son vrai père. Face au questionnement, ange a assuré que le seul père qu’elle a est le mari actuel de Gloire, Armando Gómez.

Il a ajouté que depuis qu’il avait 5 ans, il a vu des choses, et a su ce que l’on dit de l’interprète de “Soledad”, mais a affirmé que les gens peuvent dire ce qu’ils veulent, “ma mère est le menton … et la vérité est-ce que je me fiche de ce que vous pensez, je ne changerai pas ma façon de penser. Ce que pensent les gens qui m’aiment m’importe parce que ceux qui ne sont là que pour abattre n’en valent pas la peine ».

A propos de sa carrière musicale, il a expliqué qu’il a toujours reçu le soutien de Gloria Trevi, mais ses singles suivants, il veut faire complètement par lui-même. En plus de chanter, il déclare qu’il aime la production et la composition de musique, il a donc également l’intention de continuer sur cette voie.

Information de: El Heraldo de México