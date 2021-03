Ángel Hernández célèbre, excité, l’approbation de la loi sur l’euthanasie à son retour à «  El intermedio  »

Il y’a deux ans, Ángel Hernández a aidé sa femme, María José Carrasco, à mourir malade de la SLA. Son cas a ouvert un débat sur l’euthanasie. « J’espère que la loi sera approuvée lors de la prochaine législature », a-t-il lui-même déclaré, quelques mois plus tard, à 20 minutes. Son souhait s’est réalisé ce jeudi: le Congrès a définitivement approuvé la loi sur l’euthanasie à une large majorité et avec le rejet du PP et de Vox.

En avril 2019, Hernández était le protagoniste de La Sexta après avoir raconté son histoire dans L’intermédiaire et, par conséquent, après l’approbation de cette loi, il n’a pas hésité à intervenir à nouveau. « C’est une personne très spéciale pour ce programme, et il a joué un rôle fondamental dans la conquête de ce droit dans notre pays. Un jour comme aujourd’hui, nous ne pouvions pas nous arrêter de fêter avec lui », a annoncé Sandra Sabatés.

«Je me suis souvenu de mon partenaire. M’a mis presque au bord de l’excitation et de regret pour la situation dans laquelle il se trouvait, car malheureusement il ne pouvait pas avoir cette mesure en temps voulu. Il pensait à ce qui pourrait m’arriver », a avancé l’interviewé.

« Je me suis souvenu de ma partenaire. Elle m’a mis presque au bord de l’émotion et du regret pour la situation dans laquelle elle se trouvait »

Après ses paroles, le Grand Wyoming a apprécié que « Cette loi est l’une des plus grandes victoires dont je me souvienne dans notre pays. » Une déclaration soutenue par Hernández: « C’est aujourd’hui le point culminant de ce sur quoi María José et moi avons travaillé, que nous nous sommes exposés à l’opinion publique pour voir si nous pouvions réaliser cette loi. »