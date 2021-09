Ángel Hidalgo remporte le Challenge Tour et met l’European Tour à portée de main

Ángel Hidalgo, lors du dernier tour du Challenge Tour of Germany.

Ange Hidalgo (-12) a donné le grand pitch en Allemagne, sur le parcours Wittelsbacher Golfclub de Neuburg an der Donau. Le golfeur de Malaga a remporté le Big Green Egg German Challenge propulsé par VcG, sa première victoire dans le Tournée du défi. Un triomphe qui le place dans une autre dimension. Angel passe l’écran et obtient le permis de rêver de lui tournée européenne. L’année a commencé dans le Tour des Alpes Et quand viendra novembre, qui sait si nous l’aurons déjà en première division. Bien sûr, il l’a mis à portée. Spectaculaire.

Notre chef part à la chasse au drapeau ⛳️ # GermanChallenge – Challenge Tour (@Challenge_Tour) 12 septembre 2021

Hidalgo a remporté le tournoi avec un tour final de 68 coups. Il a été le roi de la régularité cette semaine. Il a fait 68 tirs jeudi, 68 autres vendredi, il a répété avec 68 samedi et ce dimanche, bien sûr, il est revenu à 68, trois sous la normale chaque jour pour gagner avec -12. Il s’est imposé avec deux coups d’avantage sur Lukas nemecz (-10) et Santi Tarrio (-dix). Le Galicien a été l’un des grands protagonistes de ce dimanche avec un tour majestueux de 63 coups, de loin le meilleur de la journée. Le chef de la Route de Majorque consolider davantage votre avantage si possible. Il est en marche vers la victoire sur le Challenge Tour, même s’il reste encore du tissu à couper. Si vous gardez ce niveau, il sera très difficile de chasser.

Hennie Du Pleiss (-9) est vraiment le joueur qu’Ángel Hidalgo a le plus pressé lors de cette dernière journée. Le Sud-Africain est arrivé à un coup avec trois trous à faire, mais deux bogeys consécutifs sur les trous 17 et 18 l’ont éliminé de l’équation et ont donné de l’air et de la marge à l’Espagnol.

Dans les arbres? Pas de problème 👌 @ Angel_Hidalgo7 est le leader actuel jusqu’à 12 avec un avantage de trois coups. # GermanChallenge pic.twitter.com/PTxzPwbCfT – Challenge Tour (@Challenge_Tour) 12 septembre 2021

Hidalgo a construit sa victoire avec un fabuleux premier neuf trous où il a réussi cinq birdies (1, 3, 4, 8 et 9). C’était le départ rêvé de tout joueur qui se bat pour la victoire et bien plus quand il revient par derrière. Il a mis toute la pression du monde sur Nemecz et l’a laissé pratiquement insensible. Ensuite, il était temps de se baigner et de ranger ses vêtements. Deux bogeys sur les trous 11 et 15 lui ont donné beaucoup d’excitation à la fin du tournoi, mais il a réussi à tempérer ses nerfs pour terminer avec trois paires consécutives et remporter le titre de champion.

Hidalgo est en passe de devenir un Sébastien Garcia Rodriguez. Le Madrilène a débuté en 2019 sur l’Alps Tour, a remporté deux tournois sur ce circuit, a fait de bons résultats dans le Challenge avec des invitations et a terminé avec la carte European Circuit après s’être classé parmi les 15 meilleurs du classement Road to Mallorca. Hidalgo, pour l’instant, se classe 16e au classement Challenge, c’est-à-dire provisoirement sur les cartes. Les 20 premiers sont promus à l’European Tour. De plus, au classement mondial, il sera classé parmi les 250 meilleurs.

Une autre pièce de jeu fantastique du leader @ Angel_Hidalgo7 👏 # GermanChallenge pic.twitter.com/chphqXjt16 – Challenge Tour (@Challenge_Tour) 12 septembre 2021

C’est la troisième victoire d’Hidalgo cette saison. Elle rejoint les triomphes remportés dans les Alpes, dans le Ouverture de la baie d’Ein et dans le Mémorial Giorgio Bordoni. Quant à la Marine, une autre semaine légendaire dans le Tournée du défi. Il s’agit de la quatrième victoire de l’année sur ce circuit, après deux en Santi Tarrio et de Alfredo Garcia Heredia. Actuellement, nous avons trois Espagnols parmi les 20 meilleurs du Challenge : Tarrío est premier, Alfredo troisième et Ángel seizième. Les deux premiers ont déjà la carte du tournée européenne assuré. De plus, avec la victoire, Ángel est sûr de jouer tout ce qui reste du Challenge Tour, y compris la finale à Majorque.

L’Allemagne a été une autre semaine pour cadrer pour le golf espagnol dans la deuxième division européenne. Triomphe pour Hidalgo, deuxième place et meilleur tour de la semaine pour Tarrio et quatrième place pour García Heredia. Un parc d’attractions. Plus loin, Javier Sainz, top 30, et Jordi García del Moral et Iván Cantero, à égalité pour la 53e place.

Résultats finaux du Big Green Egg German Challenge propulsé par VcG