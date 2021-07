Angel Higuera : Nouvelle Première – Actualités Musicales

Très bien, parce qu’aujourd’hui nous vous apportons la première d’Angel Higuera que vous allez adorer, c’est qu’elle a vraiment un je ne sais quoi cette chanson que vous ne savez pas si pleurer, ou si se repentir, ou si se mettre à genoux pour demander pardon à son ex ou tout simplement se résigner ou au contraire, être heureux de savoir que la vie t’a pris quelque chose qui pourrait te blesser encore plus, on ne sait vraiment pas comment réagir… On vous dire tous les détails ici dans Music News.

Il s’avère qu’Ángel Higuera a récemment publié son nouveau matériel intitulé En mi vida « C’est à quel point ce nouveau single est bon. Sorti le 22 juillet, il semble que le 22 juillet ait été le chiffre porte-bonheur. Et à ce jour, il dépasse près de 10 000 reproductions sur la plateforme YouTube !

Ce garçon est vraiment un excellent musicien, la vérité est que nous sommes heureux de pouvoir partager ce single, car c’est un chanteur qui a gagné la reconnaissance de l’industrie de la musique indépendante, et il a grandi.

Sa chanson parle essentiellement de cela, elle nous dit à quel point une personne doit travailler dur et s’efforcer d’obtenir ce qu’elle veut et de réaliser ses rêves, et que lorsque vous arrivez enfin à ce point, alors vous devriez en profiter, et bien sûr beaucoup. les gens seront en votre faveur en vous soutenant à tout moment, mais il y aura d’autres personnes qui, au contraire, vous diffameront et vous diront mille choses pour vous vaincre, vous faire tomber, pouvoir vous jeter et te faire laisser tes rêves, jeter l’éponge mais alors c’est là où tu dois ignorer tous les commentaires négatifs, tout constructif, vas-y, c’est le bienvenu mais qu’est ce qui ne te fait pas grandir en tant que personne alors mets ça de côté et suis vos rêves. Suivez toujours vos rêves.