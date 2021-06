Ángel Romero place le Paraguay en tête du groupe A

15 juin 2021 à 06:04 CEST

.

Milieu de terrain Ange Roméro est apparu sur les lieux ce lundi à la minute 65 et en un quart d’heure, il a assuré une victoire retentissante et sans appel pour le Paraguay 3-1 sur la Bolivie en Copa América et accessoirement le leadership dans le groupe A complété par l’Argentine, le Chili et la seule équipe qui n’a pas encore été libérée : l’Uruguay. Tout allait mal pour l’équipe d’Eduardo Berizzo, puisque 10 minutes ont suffi à un rival décimé par le covid-19, sans que son meilleur buteur Marcelo Martins Moreno, poussé par son orgueil, prenne la tête avec un penalty exécuté par Erwin Saavedra.

Si Green et l’entraîneur César Farías ont eu des problèmes pour maintenir le résultat, ceux-ci ont augmenté lorsque le rideau est tombé en première mi-temps, lorsque l’attaquant de 19 ans Jaume Cuellar vu le premier carte rouge du tournoi en enchaînant deux avertissements de l’arbitre Diego Haro. Maintenir la pression dans sa propre région avec une équipe émergente était une tâche ardue pour les élèves de l’entraîneur vénézuélien au stade olympique de Goiania.

Dans un intervalle de trois minutes, l’Albirroja a changé une histoire défavorable et a établi le retour. Milieu de terrain Romarin ‘Kaku’ Gamarra il a égalisé avec un but à la 62e minute et à la 65e Angel Romero, le milieu de terrain de San Lorenzo, a profité d’un rebond du gardien émergent Rubén Cordano. Il restait encore Angel pour étendre l’avantage. Un diable pour les aspirations de la Bolivie.

Après le nul 1-1 de l’Argentine et du Chili, Le Paraguay prend le commandement du groupe A, qui reprendra ses activités le 18 juin. Le leader se reposera et le Chili et la Bolivie se retrouveront en ouverture de la journée, qui se clôturera par la classique entre l’Argentine et l’Uruguay.