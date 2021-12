Ángel Víctor Torres assure que la reconstruction de La Palma sera confrontée à « rapidité et garantie »

25/12/2021 à 17:21 CET

Le président des îles Canaries, Ange Victor Torres, a fêté la fin de la éruption volcanique sur La Palma et a déclaré que la reconstruction de l’île serait abordée avec la plus grande rapidement et avec une garantie totale.

Sur votre compte Twitter, Torres était heureux que les prévisions aient été respectées et que le volcan se soit éteint avant la fin de 2021.

« J’aurais aimé que ce soit beaucoup plus tôt. Sa capacité destructrice a été la plus grande de l’histoire des îles Canaries. Aujourd’hui, la fin de l’éruption volcanique du La Palma », écrit le président régional.

Il annonce qu’il sera désormais confronté « au vrai principe de la reconstruction » et affirme « nous le ferons le plus rapidement possible et avec toutes les garanties ; avec les citoyens et à partir de l’unité institutionnelle. L’engagement reste intact. 2022 sera un meilleure année ».

Torres considère qu’il est « très important » de rester prudent : « Bien que le processus éruptif de La Palma soit terminé, il y a toujours des dangers. Veuillez suivre les recommandations de Pevolca. La sécurité passe avant tout. »

