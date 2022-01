Ángela Aguilar a consenti à ce que ses fans répondent aux questions

Ángela Aguilar répond à six questions de ses fans | Instagram

La jeune chanteuse appelée la princesse de la musique mexicaine Angela Aguilar, effectue constamment des dynamiques avec ses fans pour vivre avec eux, c’est précisément pour cette raison qu’elle a décidé répondre à certains questions que ses anges lui ont posées.

A plus d’une occasion l’interprète de « Dis-moi comment tu veux » a fait quelques dynamiques pour avoir un peu plus de contact avec ses fans, tout comme d’autres influenceuses célèbres comme elle.

C’est pour cela que Angèle Aguilar Il a décidé de leur donner l’opportunité de lui demander ce qu’ils voulaient répondre avec quelques images qu’il a ensuite partagées dans ses histoires.

Cela pourrait vous intéresser : Noelia devant le miroir posée en vidéo avec des bas résille

Vous serez sûrement intéressé de connaître certaines des réponses qu’elle a partagées, bien que si vous êtes un admirateur de la chanteuse, vous connaîtrez sûrement certaines des réponses qu’elle a récemment partagées dans ses histoires.

Ángela Aguilar a fait preuve d’une grande dévotion envers ses partisans | Instagram angela_aguilar_ 1

Âge d’Angela Aguilar

La jeune chanteuse est née le 8 octobre 2003, elle a donc actuellement 18 ans, précisément son anniversaire a été célébré lors d’un concert de Jaripeo Sin Fronteras avec son père et son frère.

deux

Choisissez entre les pouvoirs et la nourriture

Un de ses fans lui a demandé ce qu’il préférait, s’il avait des pouvoirs comme voler, être capable de lire dans l’esprit humain ou simplement profiter de quelques chilaquiles verts.

Angela a répondu sans réfléchir à deux fois qu’elle préférait savourer un délicieux plat de chilaquiles.

3

Télé réalité

On a également demandé à la chanteuse si elle aimerait participer à une émission de téléréalité, ce à quoi elle a répondu qu’elle ne savait pas puisqu’elle était une personne très réservée quant à sa vie personnelle et privée.

4

Animal préféré

Les fans lui ont demandé quel animal il préférait, ils lui ont donné deux options, la première étant des chiens et la seconde étant des chats.

Dans ses publications Instagram, nous avons vu des photos de ses chiots carlin, donc la réponse est plus qu’évidente, elle préfère les chiens.

5

Nom du chanteur

Son nom complet n’est peut-être pas connu de tous ses anges, il s’agit d’Angela Aguilar Álvarez Alcalá.

6

Hauteur

Quelque chose qui sans aucun doute plusieurs internautes et pas seulement ses followers à plus d’une occasion leur aura donné un peu de curiosité est sa taille, étonnamment Angela Aguilar mesure un mètre et 70 centimètres.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LES PHOTOS PARTAGÉES.