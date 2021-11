Ángela Aguilar a fait ses débuts enfant aux concerts de son père

Ángela Aguilar et ses débuts aux concerts de Pepe Aguilar | Instagram

La chanteuse Ángela Aguilar est connue pour ses chansons et son charisme, en plus d’être la fille de Pépé Aguilar qui l’a soutenue depuis qu’elle est petite pour que sa carrière soit prospère, c’est justement dans ses concerts où sa petite fille l’a fait débuts en musique.

Angèle Aguilar Elle continue de surprendre par ses chansons et surtout pour sa croissance et son développement physique, aujourd’hui elle a 18 ans, elle est devenue une belle chanteuse qui surement déjà vole quelques cœurs.

Cependant, sa carrière a commencé alors qu’elle n’était qu’une enfant, alors qu’elle était encore extrêmement innocente, grâce au soutien de son père qui l’a soutenue depuis le moment où elle a décidé de devenir chanteuse, elle a tout fait pour que son développement soit optimale.

Dans la vidéo suivante, nous vous montrerons un concert où l’interprète de « En Realidad » apparaît à côté de ses frères et de son père, cela a été partagé sur YouTube il y a longtemps, nous le partagerons tout de suite avec vous.

Il avait neuf ans quand il a commencé sa carrière de chanteur de manière professionnelle, comme l’interprète de « Por mujeres como tú » et aussi son père Pepe Aguilar le savent bien, il propose constamment des concerts et des jaripeos.

C’est dans plusieurs d’entre eux que Angèle Aguilar Elle a décidé de faire ses débuts en tant que chanteuse, étonnamment depuis qu’elle était petite, elle adorait s’habiller en robes traditionnelles mexicaines, bien que cela aurait aussi pu être à la demande de son père, puisqu’il s’habille toujours en charro.

Malgré le fait qu’Ángela Aguilar a commencé sa carrière professionnelle alors qu’elle n’avait que neuf ans, comme déjà mentionné, c’est à l’âge de cinq ans qu’elle a fait ses débuts dans l’un des nombreux concerts de son père.

Angela était accompagnée de ses frères aînés Aneliz et Leonardo, tous les trois chantaient une mélodie de leur grand-père Antonio Aguilar intitulée : « Donnez-lui un cinq au piano ».

Malgré le fait que dans la vidéo elle paraissait vraiment extrêmement petite, parmi les commentaires que certains internautes ont écrits, ils ont été vraiment surpris par le talent inné de la jeune femme qui portait également avec grâce sa belle robe.

Angela toujours une telle diva et tout, son talent est né ! »

Pour certains de ses fans c’est passionnant d’en savoir un peu plus sur l’histoire de sa carrière et surtout d’admirer le contenu où il fait encore plus jeune.