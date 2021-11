Ángela Aguilar a une discussion sur VLA avec Pepe Aguilar

Ángela Aguilar, forte « discussion » avec Pepe Aguilar en VLA | Instagram

La chanteuse Ángela Aguilar s’entend assez bien avec Pépé Aguilar Son père, cependant, comme c’est quelque chose des plus courants dans certaines occasions, ils ont des différences comme celle qu’ils ont démontrée dans un programme en direct récemment, plusieurs ont été surpris.

On les a vus plus d’une fois participer ensemble à certaines émissions de télévision, ils ont aussi participé aux côtés de Leonardo Aguilar, frère aîné de Angèle Aguilar.

La même chose s’est produite dans l’un des programmes mexicains les plus regardés de tout le pays, qui appartient à la société TV Azteca, nous parlons de Viens la joie.

L’animateur de l’émission Laura G a commencé à interviewer Pepe et il a commenté avec enthousiasme qu’il espérait que cette année, sa fille, qui s’est suffisamment démarquée avec ses chansons et son nouvel album, espérait que cette fois elle pourrait gagner un prix.

C’est parce qu’elle est toujours nominée, mais jusqu’à présent elle n’avait pas reçu de prix, c’est à ce moment-là que la jeune fille de 18 ans a dit grossier à son père, et pour ne pas le faire se sentir mal, c’était plutôt pour mentionner que je ne la poussais pas à gagner un prix.

Encore une fois à la fois Pepe, Leonardo et le plus petit de la dynastie Aguilar le beau et le coquet Angèle Aguilar, étaient présents à la fameuse matinée, évoquant un peu leur participation aux Trophées Radio 2021.

À plusieurs reprises, nous avons vu ensemble les plus grands représentants de la musique régionale mexicaine donner des interviews, surtout maintenant qu’ils faisaient la promotion des concerts de Jaripeo Sin Fronteras.

Comme il se devait, Pepe Aguilar, le chef du clan, a été interrogé, après la mort de son père Antonio Aguilar, sur sa prochaine participation ensemble à cette célèbre cérémonie de remise des prix, mais lui et ses enfants ont eu une curieuse discussion.

Et ils n’étaient pas d’accord, se terminant par une curieuse discussion en direct lors de leur entretien comme cela se passe habituellement dans les histoires de chacun des membres, comme cela arriverait dans n’importe quelle famille, qui finit par rire de ce qui s’est passé.

A plus d’une reprise, l’interprète de « Pour des femmes comme vous » a évoqué ce que c’est que de travailler avec leurs enfants et admire l’engagement que chacun d’eux a à travailler, même si bien sûr ce sont encore des jeunes qui cherchent parfois un peu amusant.

Cette même question a été posée à la fois à Leonardo et à la belle Angela, qui ont répondu que leur père est très strict quand il s’agit de travailler, pourtant ils l’admirent tous les deux pour sa carrière et tout le succès qu’il a eu durant 46 ans de carrière.