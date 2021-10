Ángela Aguilar arbore un tatouage à la Angelina Jolie ? | Instagram

Il y a quelques jours, Ángela Aguilar a partagé une photo où elle est non seulement belle mais élégante, surtout pour un lunaire il doit apparaître comme un tatouage, certains l’ont immédiatement comparé à l’un des Angelina Jolie.

La jeune promesse musicale a plus d’une fois ravi ses fans, grâce à son contenu sur les réseaux sociaux, qui semble toujours avoir un objectif une fois qu’il le partage.

Qu’il s’agisse Angèle Aguilar La fille de Pepe Aguilar révèle une nouvelle importante ou que sa photo ou sa vidéo s’accompagne d’une jolie réflexion, comme elle le fait d’habitude.

La même chose s’est produite dans l’une de ses photographies les plus récentes sur son compte Instagram officiel, où il l’a publiée précisément le 16 octobre.

Dans cette charmante image, on la voit à nouveau s’exhiber, comme vous vous en souviendrez au début du mois la petite-fille d’Antonio Aguilar et Flor Silvestre a eu 18 ans.

Ángela Aguilar a un grain de beauté qui ressemble à un vrai tatouage affectueux | Instagram angela_aguilar_

Angèle Aguilar Elle pose en gros plan et quelque chose qui attire aussi l’attention malgré le fait qu’il n’y ait apparemment aucune photo c’est que ses cheveux sont peignés, on a l’habitude de voir cette belle jeune femme et interprète de « La Llorona », avec sa coupe de cheveux lâche au carré.

Apparemment, lors de cette séance, c’était une exception car elle la portait dans une tresse qui était évidemment un peu courte à cause de ses cheveux, malgré cela, elle est extrêmement belle.

Sur l’image, il semble qu’il ne porte pas de vêtements ! En raison de la position dans laquelle il montre légèrement ses épaules en arrière, révélant un grain de beauté curieux qui attire immédiatement l’attention de tout le monde.

Ceci parce que ce sont plusieurs petits grains de beauté qui forment une ligne à première vue, cela ressemble à un tatouage, vous vous souviendrez sûrement précisément d’un tatouage qu’Angelina Jolie a précisément du même côté que la jeune chanteuse.

Le design de l’ex-femme de Brad Pitt comporte plusieurs lignes, pas une seule comme celle d’Angela, bien sûr il n’y a vraiment aucune comparaison en tant que telle, malgré cela, que ce soit un grain de beauté ou un tatouage, ils savent tous les deux très bien se montrer .

« Je lui ai donné la clé de mon amour », a commenté Angela dans sa publication il y a quelques jours, qui a réussi à surpasser certaines de ses autres publications, jusqu’à aujourd’hui elle a 658.205 coeurs rouges en plus des 2.235 commentaires de ses fans qui adorent ça. image.