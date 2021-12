Ángela Aguilar arbore une taille avec une jupe en jean

Ángela Aguilar ajuste sa taille avec une jupe en jean | Instagram

La princesse de la musique mexicaine et fille cadette de Pepe Aguilar, a montré pourquoi elle est l’une des célébrités influentes de la mode pour ses fans, Angèle Aguilar est apparu dans une belle et serrée jupe en jean soulignant la taille minuscule.

Le 27 juin 2020, Ángela Aguilar a partagé une photo sur son compte Instagram officiel où elle est apparue vêtue d’un jupe en jean, malgré le fait que sa tenue soit un peu simple, pour ainsi dire.

Ce qui a impressionné plusieurs fans d’Angela Aguilar, interprète de « En Realidad » et « La Llorona », c’est que sa taille est l’une des plus petites, on pourrait la comparer à celle de Thalía, cependant on pourrait dire avec fierté que celle d’Angela c’est tout à fait naturel.

Dans sa publication, nous la voyons porter une chemise blanche avec un imprimé qui dit « Amore » chaque lettre avec des couleurs différentes qui représentent la communauté LGBT.

La chanteuse portait sa chemise rentrée, c’est pourquoi sa taille est immédiatement perceptible, sa jupe a des boutons sur le devant sur toute la longueur de la pièce en jean, ce qui lui donne un style tendre et charmant.

Bien que l’image soit recadrée, la longueur de la jupe en jean qu’elle porte Angèle Aguilar C’est à mi-jambe, il a aussi quelques sacs devant également avec un bouton sur chacun d’eux.

Parce que l’amour brille toujours de toutes ses couleurs, l’amour est amour, fierté », a commenté Angela.

Certains internautes qui ont écrit dans sa boîte de commentaires lui demandent la marque de sa jupe, car ils l’ont beaucoup aimée, en plus d’affirmer qu’elle est une très belle jeune femme.

Ángela Aguilar impose la mode avec ses cheveux

D’après ce que l’on peut voir sur l’image, la chanteuse posait devant un clavier musical, elle répétait probablement et a décidé de prendre quelques photos.

Quelque chose de curieux à propos de son image et qui est extrêmement frappant est sa coiffure, comme vous vous en souviendrez le jeune membre de la dynastie Aguilar et aussi un cousin du chanteur Majo Aguilar, elle a toujours eu les cheveux courts et raides, seulement cette fois quelque chose a changé .

Cela est dû au fait qu’elle portait des vagues qui la rendaient assez coquette, ses plus petits fans voudraient sûrement immédiatement porter leurs cheveux comme elle, c’est pourquoi Angela Aguilar est devenue une influenceuse sur Instagram.