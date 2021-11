Ángela Aguilar avec des bottes et une jupe est parfaite pour ses fans

Ángela Aguilar porte la combinaison parfaite : manque et bottes | Instagram

La jeune chanteuse appartenant à la dynastie Aguilar qui a conquis les nouvelles générations avec sa musique et sa personnalité Ángela Aguilar a une fois de plus démontré son excellent goût pour s’habiller, maintenant elle le fait avec un jupe et bottes attirer immédiatement l’attention de tous.

A plus d’une occasion, la célèbre interprète de « Dis-moi comment tu veux » et « La llorona » a ravi ses millions de fans avec ses tenues, le meilleur c’est qu’elle n’a pas besoin de montrer beaucoup de peau pour attirer l’attention avec sa simple présence. .

C’est sûrement pour cette raison que Angèle Aguilar Il aime les petits comme les grands, il a une voix magnifique c’est pourquoi sa musique résonne partout plus que son image publique.

A cette occasion, la chanteuse portait un look qui attirerait l’attention de beaucoup à l’époque, vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais il y a un peu plus d’un an, Angela s’était fait peindre les cheveux en bleu clair, avec ce look qu’elle a enregistré avec son frère Leonardo Aguilar la chanson Forbidden Fruit.

Il y a 77 semaines, pour être plus exact, le 5 juin 2020, la jeune chanteuse a partagé sur son Instagram officiel une photo du ranch que son père a où, d’ailleurs, ils ont passé la quarantaine, dans laquelle elle est assise dans un planteur admirant son chiot de race carlin.

La chanteuse coquette de 18 ans porte un haut noir sans manches avec une encolure ronde, elle porte également une longue jupe superposée bleue en denim, avec une large ceinture marron qui a des boucles et des détails en métal, pour beaucoup c’est la combinaison parfaite.

La chose intéressante était la combinaison qu’une paire de bottes de cowboy noires faisait pour ses chaussures qui correspondaient à son haut, celles-ci atteignaient ses mollets, une mesure qui est généralement pour ce type de chaussures.

Ses cheveux bleus étaient attachés, une chose curieuse alors Angèle Aguilar, fille du célèbre chanteur Pepe Aguilar, a rarement tendance à s’attacher les cheveux.

Dans sa description, il a mentionné que ses cheveux bleus lui manquaient, donc la photo avait sûrement déjà été prise plus longtemps, même s’il la partageait ce jour-là, il a également demandé à ses anges de quelle couleur il devait la peindre.

Curieusement à ce jour on ne l’a pas revue avec des couleurs extravagantes, elle portait ses beaux cheveux courts, raides et complètement noirs.