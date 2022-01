Ángela Aguilar avec ses ongles, impose la mode pour ce 2022

Ángela Aguilar crée une tendance pour 2022 avec ses ongles | Instagram

Certainement une fois que vous devenez populaire dans un domaine, vous développer dans d’autres facilite les choses, comme cela s’est produit avec Ángela Aguilar, qui impose la mode avec ses ongles et sa belle décoration, a commencé ce 2022 en créant des tendances.

Apparemment, la plus jeune fille de Pepe Aguilar a tendance à le faire sans se rendre compte de l’impact de ses publications, qui atteignent des millions de personnes et celles-ci sont à leur tour partagées par l’émotion de voir à quel point elle est belle en elle.

À cette occasion Angèle Aguilar a décidé de porter ses ongles peints dans une couleur métallique, qui est devenue la préférée de millions de personnes, ils sont parfaits pour commencer l’année et éblouir tous ceux qui les voient.

Bien que ce ne soit pas la première fois que ces types de couleurs soient devenus à la mode depuis un certain temps, pour certains internautes, les voir pour la première fois est excitant, surtout lorsqu’une célébrité importante a tendance à se peindre les ongles d’une manière particulière, tout comme quoi fait cette fois.

Ángela Aguilar a un excellent goût pour la mode et elle ne cesse de le montrer | Instagram

Fait intéressant, les fans du chanteuse suivre ses modes ou suivre la ligne de design qu’elle porte à l’époque et elle a à son tour tendance à utiliser les tendances de la mode des grandes marques internationales telles que Versace.

Cette photo partagée par les fans du jeune chanteur de 18 ans a été partagée sur une fan page de Angèle Aguilar, où elle est plus que prête à savourer une délicieuse neige en forme de rose.

Angela utilisait ses ongles avec une nuance colorée de vernis bleu métallisé, cela se remarque grâce au fait que la photo était un peu proche et prenait soigneusement le cône de neige qu’elle s’apprêtait à tester.

Bien que la photo ne soit pas d’actualité en raison de la coupe de cheveux qu’a l’interprète de « La Llorona », ceux qui la voient désormais voudront sûrement avoir un vernis à ongles identique au sien.

Sûrement le plus jeune membre du clan Aguilar, profitait d’un voyage de vacances, vêtu d’une tenue assez décontractée, d’un jean et d’un haut noir avec des colliers en argent, divers bracelets et des bagues qui ornaient ses belles mains.

Pour des millions de femmes, la beauté et la discipline, pour ainsi dire, d’une femme commencent par le soin de ses ongles, c’est comme une présentation sans émettre avant d’émettre aucun son avec sa voix.