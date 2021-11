Ángela Aguilar avoue pourquoi elle ne laissera pas ses cheveux courts

Ángela Aguilar avoue pourquoi elle est fascinée par les cheveux courts | Instagram

La chanteuse Ángela Aguilar continue de surprendre avec sa musique et surtout ses tenues et ses looks impressionnants, pour certains de ses followers, il a été intriguant de connaître la raison de sa constante de toujours la porter. Cheveux courts, maintenant vous pouvez savoir.

Récemment Angèle Aguilar Elle est apparue aux Latin Grammy Awards dans de superbes robes et portait ses cheveux encore plus courts qu’ils ne l’avaient déjà fait.

Parler de cette jeune chanteuse à succès, c’est toujours l’associer à la musique régionale mexicaine, ses superbes tenues à la mode et son apparence, ses lèvres rouges et ses cheveux courts, noirs et raides aussi, on pourrait dire que c’est sa marque de fabrique.

Cependant, le fait que depuis l’enfance nous l’avons vue avec ce look caractéristique ne signifie pas qu’elle n’a pas expérimenté avec d’autres, elle l’a également fait et a très bien réussi avec eux.

La chanteur Interprète de tubes tels que « Elle ce qui t’a donné », « Dis-moi comment tu veux », « En fait » et « Là où ils me voient », a révélé dans une interview la raison pour laquelle il aimait le porter comme ça.

Ángela Aguilar avoue pourquoi elle est fascinée par les cheveux courts | Instagram angela_aguilar_

Comment tu te souviens Angèle Aguilar Elle porte généralement des vêtements assez confortables, rien de trop serré ou de trop volumineux, il en va de même avec ses cheveux, elle dit qu’elle préfère les prendre naturels et courts car ils sont plus faciles à coiffer.

Cela est dû au fait que s’il est visqueux, on ne remarquera pas qu’il n’est pas fixé car on a l’habitude de le voir toujours comme ça, c’est une bonne technique et pratique pour profiter du temps.

Apparemment, la plus jeune fille de Pepe Aguilar préfère non seulement ne pas se battre mais plutôt être pratique, avec cela elle pourrait dormir plus longtemps et changer sa coiffure car Angela avec ce look n’a pas besoin de grand-chose pour se montrer.

Un membre de sa famille, sa grand-mère Flor Silvestre, aimait la voir avec les cheveux longs et elle lui demandait sans cesse de les laisser ainsi, pourtant la jeune chanteuse ne l’aimait pas tellement depuis qu’elle était enfant, on l’a vue avec ses cheveux courts.

C’est précisément à cause de sa grand-mère qu’elle a décidé d’utiliser des extensions et d’expérimenter un changement drastique, cependant, elle n’a duré que trois mois avec elles car elles nécessitaient beaucoup d’attention et Angela mentionne également qu’elle ne se sentait pas elle-même.

Dans sa vidéo officielle pour la chanson « En réalité », elle apparaît portant des extensions et aussi dans certaines photographies qu’elle a partagées sur son compte Instagram officiel, elle a l’air assez jolie et peut-être un peu plus âgée.