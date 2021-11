Angela Aguilar bloquée « Mexicaine jusqu’à l’os »

Angela Aguilar, ils suppriment la vidéo « Mexican to the bone » | Instagram

Une fois de plus le chanteur et fille cadette de Pépé Aguilar, a eu un accident récemment dans une présentation numérique qu’il avait à côté de son frère et de son père, Angela Aguilar a dû voir comment Facebook a bloqué une partie de son concert « Mexican to the bone ».

Ce 2 novembre, la famille d’Ángela Aguilar, comme elle, a décidé d’honorer leurs proches qui sont dans l’au-delà, dans son cas il s’agirait de ses grands-parents Antonio Aguilar et Flor Silvestre, deux chanteurs et acteurs de premier plan.

Depuis quelques jours, ils annonçaient qu’ils lanceraient ce concert en direct, dans un premier temps les célèbres chanteurs de la région mexicaine, partageaient des promotions constantes sur cette spéciale.

Une fois qu’ils ont commencé leur micro-concert, l’application Facebook, en raison de certaines politiques concernant les droits d’auteur, a tendance à supprimer ou à bloquer certains contenus qui enfreignent ces politiques, car il y avait beaucoup de revendications de droits d’auteur.

La même chose s’est produite avec cet hommage, où l’audio a été éliminé dans certaines parties, tandis que l’intégralité de la vidéo pouvait être parfaitement vue.

Ceux qui ont réussi à entrer dans la présentation de Angèle Aguilar Fille de Pepe Aguilar et sœur de Leonardo Aguilar, elles ont réussi à voir la vidéo sans problème, l’audio pouvait être parfaitement entendu, mais cela a changé une fois qu’elles ont voulu entrer plus tard.

La vidéo avait été sauvegardée pour tous ceux qui voulaient profiter une fois de plus de cet hommage, mais ils ont trouvé la malheureuse scène d’être sans audio.

Certaines des chansons qui ont fini par être bloquées étaient :

Cavalier joué par Ángela Aguilar Cuatro Cirio joué par Pepe Aguilar Parler à mort joué par Leonardo Aguilar

Face à cette situation, la famille d’interprète de musique régionale mexicaine a décidé d’agir en créant une liste sur Spotify où les utilisateurs peuvent profiter de la musique que Facebook a dû bloquer, résolvant en quelque sorte ce petit problème.

Comme vous le savez bien, l’une des chansons qu’Angela Aguilar interprète le plus en ce mois de novembre est « La Llorona », qui est l’un des plus grands représentants de ces dates ou du moins c’est ce qu’elle a réalisé.

Cela a eu une grande pertinence parmi ses partisans qu’il appelle angelitxs, en particulier avec « La Llorona Challenge », où ses fans devaient s’habiller ou se peindre comme des catrinas et mettre leur chanson en arrière-plan.