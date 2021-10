Angela Aguilar chante a cappella et surprend le célèbre chef d’orchestre

Ángela Aguilar chante a cappella et surprend un célèbre chef d’orchestre | Instagram

Récemment, la célèbre chanteuse, fille de Pepe Aguilar, est l’adorable Angela Aguilar, qui a surpris non seulement par sa beauté mais aussi sans son talent, qu’elle a démontré en chantant a cappella.

Le fait qu’une célébrité de la musique puisse parfaitement interpréter une chanson a cappella est un signe que sa voix est privilégiée, comme c’est le cas avec la jeune chanteuse de « En réalité« .

L’un des chanteurs non seulement les plus jeunes mais aussi talentueux et aimés du Mexique est sans aucun doute Angèle Aguilar, surtout parce qu’elle est devenue l’une des plus grandes interprètes de la musique ranchera, ce qui devrait être une source de fierté non seulement pour elle, mais aussi pour sa famille et ses amis.

C’était le 12 octobre lorsqu’ils ont partagé une vidéo sur Twitter où Angela Aguilar était dans une interview sur « El show de piolín », une célèbre émission de radio hispanophone.

Ángela Aguilar chante a cappella et surprend un célèbre chef d’orchestre | Instagram angela_aguilar_

La sœur cadette de Leonardo Aguilar s’est tellement démarquée qu’elle est aujourd’hui connue comme « La princesse de la musique ranchera », un surnom qu’elle a mérité.

Bien que la vidéo ait été partagée récemment, on ne sait pas vraiment si elle est actuelle, elle pourrait avoir été enregistrée dans le programme depuis un certain temps, ce n’est pas précisé.

Ce n’est clairement pas la première fois que la jeune femme chanteur Elle participe à une émission et nous donne un échantillon de son talent a cappella, c’est toujours excitant pour ses fans et ceux qui l’écoutent en ce moment.

Cela plaît aux oreilles de millions de personnes qui sont sûres que leur voix n’a pas besoin d’aides numériques ou d’ajustements à leur voix pour la rendre mélodieuse et parfaite comme nous l’avons fait depuis qu’elle a commencé à chanter.

A noter qu’étant la fille de l’un des plus grands interprètes de ce genre musical, sa fille le serait aussi à un moment donné, surtout qu’elle hériterait non seulement de la voix mais aussi des conseils pour qu’elle puisse prendre soin d’elle. voix et ont une puissance vocale.

Il y a quelques jours, elle a eu 18 ans et bien que de nombreux hommes soient sûrement ravis de savoir qu’elle a l’âge légal et qu’elle pourrait avoir une relation amoureuse avec elle, Angèle Aguilar Vous avez mentionné que vous n’êtes pas intéressé à être dans une relation pour le moment