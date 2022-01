Ángela Aguilar connaît ses films préférés sur Netflix

Ángela Aguilar et ses films préférés à regarder sur Netflix | Instagram

Vous aimeriez sûrement connaître plus en détail les goûts d’Ángela Aguilar, ce qu’elle préfère en termes de films, alors nous partageons ses favoris en particulier que vous pouvez trouver sur la plate-forme de Netflix.

Pour n’importe qui aujourd’hui, avoir un endroit ou un site préféré est important, surtout pour nous offrir un moment de détente, parmi lesquels on peut trouver des plateformes numériques comme Netflix, comme c’est le cas avec le célèbre chanteur de 18 ans.

Comme toute femme et surtout jeune femme de son âge, il semble que ceux du genre romantique et action prédominent, c’est quelque chose qu’elle-même a laissé entendre.

Cela peut vous intéresser: Vicente Fernández n’a pas réalisé l’un de ses grands rêves

En plus de la musique, la plus jeune fille de Pepe Aguilar a révélé lors d’une interview qu’elle aimait aussi regarder des films et des séries, en raison de la pandémie comme tout le monde, elle a commencé à avoir beaucoup de temps libre, ce qui l’a aidée à profiter de son contenu préféré sur la plateforme .

Il semble qu’Angela Aguilar soit une romantique désespérée | Instagram angela_aguilar_

Précisément dans une interview, il a révélé quels avaient été ses favoris, si vous le souhaitez, vous pouvez également en profiter tant que le catalogue n’a pas été modifié, car Netflix supprime généralement certains titres et ajoute de nouveaux contenus pour toujours avoir de la variété.

Il y a deux titres qu’elle a mentionnés avec beaucoup d’émotion et qu’en tant que romantique désespéré à plus d’une occasion, vous aurez vu ce film sorti en 2004 et mettant en vedette Ryan Gosling et Rachel McAdams, nous parlons de « Journal d’une passion ».

Ce film a remporté le prix du meilleur baiser au cinéma décerné par les Teen Choice Awards, dans l’intrigue l’histoire est racontée de deux jeunes gens qui tombent amoureux, mais étant issus de classes sociales « ils ne pouvaient pas être ensemble », ensemble ils vivaient un amour intense, qui à ce jour fait soupirer des millions de personnes.

Dans le deuxième film, la Mexicaine Eiza González apparaît comme actrice, qui a gagné beaucoup de terrain à Hollywood, le titre du film est « Baby: The Apprentice of Crime », sorti en 2017 et mettant en vedette Ansel Elgort et Lily James.

Dans l’histoire de Baby, il est question d’un jeune expert en conduite automobile qui travaille pour une organisation dédiée au vol, il est expert en fuite au volant, lorsqu’il tombe amoureux d’une jeune serveuse, il décide de prendre sa retraite. la vie, mais tout va mal quand le patron ne veut pas qu’il prenne sa retraite.

Au final les deux films parlent d’amour, un seul est plus calme, malgré cela, les deux films sont des plus excitants, si vous n’avez pas eu l’occasion de les voir, il ne fait aucun doute qu’en faisant cela, l’un ou l’autre va pousser un soupir .