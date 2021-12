Ángela Aguilar contre Christian Nodal pour des vues sur YouTube

Ángela Aguilar critiquerait Christian Nodal pour ses likes | .

Il semble que la jeune chanteuse de 18 ans Ángela Aguilar ait fait quelque chose auquel personne d’autre ne s’attendait, car soi-disant a critiqué Christian Nodal pour leurs goûts et des millions de vues sur YouTube.

Comme vous vous en souviendrez entre Angèle Aguilar et Christian Nodal, il pourrait y avoir une très bonne amitié car ensemble ils ont collaboré sur la chanson « Dis-moi comment tu veux » en 2020, qui leur a valu plusieurs prix, sûrement pour cette raison est que le jeune chanteur a pris la liberté de sortir un critique.

Si vous êtes un admirateur du plus jeune membre de la dynastie Aguilar, vous saurez qu’elle a une belle voix, et elle nous donne constamment de belles images sur son amour pour le Mexique, le pays d’où sont originaires ses parents et grands-parents.

Cela peut vous intéresser : Ángela Aguilar est prête à fêter Noël en famille

Quelque chose qui a caractérisé la belle interprète de « En Realidad » et « Ella qué te gave », c’est son amour pour la culture mexicaine, que l’on admire dans ses tenues à chacun de ses concerts, ainsi que son amour pour le genre régional mexicain.

Comme vous le savez, sa famille interprète ce genre musical depuis des générations, comme la dynastie Fernández, qui a récemment perdu son patriarche Vicente Fernández, est devenue la pionnière de ce genre musical, faisant de lui l’un des représentants du Mexique dans le monde. . . .

Maintenant, vous vous demandez peut-être ce qui était quoi Angèle Aguilar Il a dit à propos du fiancé de Belinda, sans aucune pénalité, selon un certain média espagnol, il a mentionné que contrairement à elle, Nodal a décidé de chanter avec mariachi et le genre en raison de ses millions de vues sur YouTube.

Quant à elle, son goût pour ce genre est dû au fait que c’est une musique difficile à chanter, elle a essayé d’interpréter d’autres genres, mais ils sont devenus très faciles pour elle, elle a donc pris goût au régional mexicain et l’a fait sien.

Angela et Christian sont deux chanteurs importants au Mexique qui ont promu ce genre, pour une raison quelconque, la popularité des deux est impressionnante.

Justement la mélodie qu’ils ont sorti ensemble, mais que la vidéo officielle a été partagée sur la chaîne de Christian Nodal compte déjà 447 millions 258 mille 581 vues, elle a été lancée il y a un an elle a aussi plus de 125 mille commentaires, c’est devenu un succès !

Ces types de chiffres abondent sur la chaîne de Christian, cependant « Dis-moi comment tu veux » est certainement l’un des plus populaires.