Ángela Aguilar copierait la tenue de Livia Brito : robe rouge

Bien que la seule coïncidence qu’Angela Aguilar et Livia Brito C’est qu’il s’agit de deux belles célébrités, peut-être que certaines ont commenté les belles robes rouges qu’elles ont utilisées récemment, notamment celle de la fille de Pepe Aguilar.

Le génial robe rouge qu’as-tu utilisé Angèle Aguilar pour la remise des Latin Grammy Awards il y a quelques jours, il aurait pu surpasser celui utilisé par Livia Brito pour le même gala.

C’était sûrement une belle coïncidence qu’elle porte ce vêtement d’une seule pièce séduisant, cela semble être un design classique, mais après tout, il ne se démode jamais.

Cette personnalité de la musique mexicaine régionale séduisante maintenant considérée comme « la princesse de la musique mexicaine », portait une robe bustier séduisante ajustée aux genoux et avec une « volée » en bas qui semblait être une sorte de pli.

Avec cette belle robe, la belle chanteuse interprète de « Elle ce qui t’a donné », a présenté une catégorie des Latin Grammy Awards intitulée « Meilleur nouvel artiste », dont elle-même mentionnait que les femmes avaient pris le relais car il y avait beaucoup de nominés pour elle.

La gagnante s’est avérée être Juliana Velasquez la célèbre actrice et chanteuse colombienne, Angèle Aguilar Il a présenté cette catégorie aux côtés de Matteo Bocelli, fils du célèbre chanteur Andrea Bocelli, qui portait un superbe smoking noir avec un nœud papillon noir.

Dans ses stories Instagram, il a également partagé dans ses stories Instagram quelques photos et une vidéo dans le cadre de sa présentation à la catégorie et bien sûr dans son Feed Instagram on trouve également d’autres photos portant complètement ce beau vêtement.

Ce n’est pas la seule fois qu’Angela Aguilar vole l’appareil photo, sa jolie personnalité et surtout son caractère volent immédiatement les yeux de tout le monde.

Le même jour, Livia Brito est également apparue avec une belle robe rouge, celle-ci était à manches longues avec une ceinture à la taille, en raison de la coupe, elle avait permis à ses charmes de montrer un peu en plus d’une autre coupe sur la jambe, elle avait l’air plus que coquette.

Quant à la jeune femme chanteur A 18 ans, son look était un peu plus sobre cependant, mais ça restait frappant à regarder, surtout maintenant avec sa nouvelle coupe de cheveux un peu plus courte que celle qu’elle avait l’habitude de porter.