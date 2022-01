Ángela Aguilar dans le style de Kimberly Loaiza avec un long regard

Angela Aguilar coquette avec les cheveux longs tout comme Kim Loaiza | Instagram

La célèbre chanteuse de 18 ans, Ángela Aguilar, a un peu changé de look, réalisant peut-être par inadvertance, ressemblant beaucoup à Kimberly Loaïza le célèbre youtuber et célébrité Internet.

Pendant quelques jours, la plus jeune fille de Pepe Aguilar interprète de « Por Mujeres Como Tú », qui l’a partagée nouveau look, et pas précisément pour commencer l’année, c’était quelque chose qu’il avait décidé avant.

Étonnamment, les traits de Angèle Aguilar ils ressemblent un peu à ceux de la femme de Juan de Dios Pantoja, lèvres épaisses, peau blanche, cheveux noirs fins.

Dans une vidéo publiée par l’interprète de « Dis-moi comment tu veux » en collaboration avec son compatriote chanteur régional mexicain Christian Nodal, la jeune fille de 18 ans porte quelque chose similaire au maire de La Lindura.

Elle porte un chapeau rond frappant, nous la voyons généralement porter du texan, mais maintenant elle est passée à quelque chose de plus décontracté, ses longs cheveux noirs et soyeux sont le protagoniste de la vidéo en plus de ses belles lèvres pleines peintes avec du rouge à lèvres rouge .

Ángela Aguilar est totalement différente lorsqu’elle porte ses cheveux longs | Instagram angela_aguilar_

Bien que les deux soient un peu similaires, en prêtant attention immédiatement, vous remarquerez les différences entre eux, peut-être que pendant quelques instants, il est possible que soudainement vous puissiez les confondre un peu, mais leur accorder plus d’attention change la façon dont vous les voyez.

Étant à la fois youtubeuses et chanteuses, elles ont des carrières un peu plus différentes, dans le cas d’Ángela, elle se consacre à cent pour cent à sa musique, quant à Kim Loaiza, elle se concentre un peu plus sur ses réseaux sociaux et bien qu’elle ait également sorti de la musique, cela ne pouvait pas considérez-vous comme votre fort.

Une chose sur laquelle les deux célébrités sont également d’accord, c’est qu’elles n’utilisent généralement pas beaucoup de maquillage, dans le cas de Angèle AguilarElle n’avait pratiquement que ses lèvres peintes, pour le reste il semble qu’elle n’utilisait que de la poudre translucide.

Ángela Aguilar est devenue populaire en tant que youtubeuse

Malgré le fait que la chanteuse se concentre davantage sur sa musique que sur toute autre activité, en plus de ses études secondaires, elle consacre également du temps à ses fans.

C’est pour cette raison qu’il a lancé une chaîne YouTube où il a relaté divers événements de sa carrière et aussi de sa vie personnelle, en plus de partager les vidéos officielles de ses chansons, la vidéo la plus populaire est Cielo Rojo.

Petit à petit, Angela est devenue plus populaire sur la plate-forme vidéo, malgré cela, elle continue de se concentrer davantage sur la création et le développement de sa musique, en ce moment elle continue de promouvoir son nouvel album « Mexicana Enamorada ».