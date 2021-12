Ángela Aguilar demande à ses abonnés des photos pour les évaluer

Angela Aguilar en dynamique demande des photos aux fans pour cette raison | Instagram

Récemment dans l’une de ses vidéos de ses stories sur Instagram, la célèbre chanteuse déjà connue sous le nom de « La princesse de la musique mexicaine » Angèle Aguilar, a commencé à demander à ses followers de lui envoyer certaines photographies.

Il ne fait aucun doute qu’en plus d’être une chanteuse éminente et à succès, la plus jeune fille de l’interprète de « Por Mujeres como Tú » Ángela Aguilar est également très intelligente et donc observatrice, c’est précisément pour cette raison qu’elle a décidé de faire un dynamique avec leurs fans qu’il a baptisés angelitxs.

La mécanique de ce que cette flirteuse de 18 ans veut faire, c’est qu’elle a remarqué que plusieurs de ses admirateurs ont célébré leurs anniversaires sur le thème précisément d’elle et aussi de ses chansons.

C’est pour cette raison qu’il a décidé de demander que tous ces petits gens qui ont fêté leur anniversaire sur le thème de « Angela Aguilar », envoyer des photos de votre événement, d’en choisir quelques-unes et de les commenter dans un vlog où vous y réagiriez.

Quelque chose qui a caractérisé l’interprète de « La Llorona » est qu’elle a constamment tendance à avoir une certaine interaction avec ses abonnés, ce n’est pas pour rien que le nombre augmente constamment, aujourd’hui elle compte 7,3 millions de fans sur Instagram.

C’est via Twitter qu’un internaute a partagé la vidéo où Angela expliquait qu’elle avait regardé les stories où ils l’avaient taguée, justement avec le thème d’elle pour fêter certains anniversaires.

Son impression était si grande et surtout l’émotion que je ruvo, qu’elle a choisi de mener à bien cette nouvelle dynamique dans laquelle elle les implique, à plusieurs reprises nous l’avons vue publier également dans les histoires qui la qualifient de faire de même et de le partager .

Ángela Aguilar est devenue une influenceuse

Grâce à la popularité qu’il a commencé à avoir à travers sa musique, le plus jeune membre de la dynastie Aguilar, est rapidement devenu de grands fans, en fait il a dépassé son père Pepe Aguilar en nombre de followers, il compte 1,8 million de fans sur Instagram.

« La Princesa de la Música Mexicana » est également considérée comme une youtubeuse, sa chaîne compte 3,08 millions d’abonnés, peu à peu elle s’est fait connaître en tant que youtubeuse et influenceuse.

Un influenceur est une personne qui influence les autres dans le consumérisme plus que tout, c’est quelqu’un qui a de la force dans certains sujets qu’il domine et son opinion peut aider un produit à avoir des ventes plus élevées.

Il est également appliqué dans la musique et la mode, comme c’est le cas avec Angèle Aguilar avec ses chansons et les beaux vêtements qu’il porte habituellement dans certains de ses événements.