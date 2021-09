Ángela Aguilar dessine sa silhouette avec un corset blanc moulant | Instagram

Il ne fait aucun doute que le talent d’Ángela Aguilar vient d’une famille prestigieuse, la dynastie Aguilar, cette belle jeune femme a hérité non seulement du talent de son père et de sa grand-mère mais aussi de la beauté de sa mère et de sa grand-mère Flor Silvestre, que l’on peut apprécier dans son publication la plus récente.

En elle Angèle Aguilar Il apparaît sur deux images, dans la première il porte une jolie tenue, assez ajustée d’ailleurs.

Celui-ci est composé d’un corset blanc avec lequel sa petite taille se démarque, ainsi que d’un pantalon noir ajusté.

Bien qu’il ne soit pas possible de bien distinguer, mais il semble qu’il ait quelques applications de paillettes sur les côtés, il était sûrement accompagné d’une paire de bottes, avec ce style de tenue qu’il les utilise habituellement, il porte également un chapeau noir qui en la partie ci-dessous est de couleur rouge.

Comme toute une « country girl » ou une cow-girl, Angela a sûrement gaspillé de la beauté dans cette présentation d’elle Jaripeo sans frontières à côté de son père Pépé Aguilar et son grand frère Léonard d’Aguilar.

Pour la deuxième photo qui pourrait sûrement devenir l’une des préférées de ses followers, la cavalière experte chevauchait un magnifique destrier couleur miel, avec lequel elle a été vue dans plusieurs posts sur Instagram à la fois dans son feed et dans ses stories, notamment. quand il s’entraînait un peu avant de commencer ses concerts.

Cette beauté qui est fière d’être mexicaine chevauchait en chantant, pour cette partie du concert elle portait une robe longue précisément aux couleurs du drapeau mexicain.

Sur une troisième photo on a vu l’interprète de “Dis moi comment tu veux“à côté de Christian Nodal, portant la même robe avec le drapeau mexicain et quelques détails avec de petites paillettes qu’on ne voit pas sur l’image, on ne sait pas ce qu’ils forment.

Apparemment, le corset qu’elle portait dans la première image faisait également partie de sa robe, donc nous aurions une jupe nouée, quelque chose d’assez pratique pour changer de vêtements, comme le font généralement les célébrités lors de leurs concerts.

Les images appartiennent à sa présentation à Salt Lake City, Utah, États-Unis, qui était sa plus récente participation au Jaripeo, il y a un jour, il a partagé les images et a déjà plus de 725 000 cœurs rouges, ses abonnés ont été ravis de leur tenues.