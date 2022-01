Angela Aguilar devient le roi des sorciers et donne des jouets

Ángela Aguilar donne des jouets aux enfants comme les Rois Mages | Instagram

El día de reyes suele convertirse en uno de los días más emocionantes para algunos pequeños que lo celebran con gusto, sobre todo cuando reciben regalos y algunos juguetes, tal y como lo hizo Ángela Aguilar junto a sus hermanos, quienes se pudieron en la piel de Les rois Mages.

Aneliz, Léonard et Angèle Aguilar Ils ont entrepris de faire plaisir à plusieurs enfants le 6 janvier 2022, donner des jouets et aussi la joie de rencontrer la jeune chanteuse interprète de « En Realidad ».

C’est à travers une vidéo où ils révélaient cet acte tendre, qui se déroulait à Tayahua, Zacatecas, Mexique, les trois frères parcouraient les rues de la ville dans un fourgon à double cabine avec une caisse, Angela était assise dans l’un des coins.

Cela peut vous intéresser : Belinda et Danna Paola collaboreraient pour la première fois

A vrai dire il y avait plusieurs fourgons dans lesquels ils allaient, sûrement certains pour s’occuper des trois jeunes et les autres où se trouvaient les jouets, ceux-ci étaient décorés de quelques ballons et apportaient un cor avec les chansons d’Aguilar.

Angela Aguilar est non seulement réussie mais aussi extrêmement humble | Instagram angela_aguilar_

Ils étaient tous les trois à l’arrière, tandis qu’ils offraient aux petits chanceux des cadeaux impressionnants et en profitaient également pour prendre quelques photos avec eux.

La vidéo a été partagée par certains internautes, puisque la famille a décidé d’omettre cet acte altruiste et bienveillant sur leurs réseaux sociaux, sûrement dans le but de ne pas exhiber cet acte désintéressé, que beaucoup valorisent davantage, au lieu de les exhiber.

De ses deux frères se trouve Leonardo Aguilar qui, comme elle, a décidé de s’aventurer dans le monde de la musique spécifiquement dans le genre régional mexicain, où se trouve sa famille depuis son patriarcal Antonio Aguilar.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR LA VIDÉO.

De son côté, Aneliz se consacre uniquement à accompagner sa famille et à les soutenir dans leurs événements respectifs, la belle jeune femme est plutôt un modèle sur Instagram et bien qu’elle ait sûrement d’autres types d’occupations, elle est un peu plus réservée.

Quant à sa petite soeur Angèle Aguilar Aujourd’hui, elle est connue comme « La princesse de la musique mexicaine », sa popularité a augmenté de façon exponentielle et malgré cela, elle n’a pas cessé d’être une jeune femme humble, quelque chose qu’elle a très bien appris de son père Pepe Aguilar.

Une grande partie du public et des admirateurs d’Angela sont des mineurs, et le fait qu’elle ait eu la gentillesse d’offrir des cadeaux fait d’elle une véritable personnalité non seulement en raison de son succès mais aussi en raison de son humilité.