Ángela Aguilar, elle porte une taille micro avec un corset moulant !

La jeune chanteur et peut-être la future reine des Jaripeos Angela Aguilar a partagé un photo extrêmement coquette, où elle apparaît montrant sa taille étroite grâce au corset qu’elle portait dans l’un de ses concerts peut-être les plus récents.

Depuis que Jaripeo sans frontières 2021 a commencé, même un peu plus tôt, Angèle Aguilar tout comme son père Pépé Aguilar et son frère aîné Leonardo Aguilar ont été chargés de le promouvoir.

Dans chacun de leurs réseaux sociaux, le Dynastie Aguilar a été chargé de partager quelques détails qui ont été vécus tout au long de ces concerts, qui ont commencé aux États-Unis et pourraient bientôt être en Mexique ils l’ont aussi déjà annoncé.

Ángela Aguilar est magnifique avec ses tenues | Instagram

Angela, comme toute femme non seulement belle mais fière de son travail et de ses tenues saisissantes, qui ont d’ailleurs été imitées par certains de ses fans les plus fidèles, elle-même a partagé le contenu sur ses histoires Instagram.

La jeune femme a décidé de montrer ce qui la rend sûrement fière, de montrer ses tenues de tournée impressionnantes, depuis les débuts de JSP (Jaripeo Sin Fronteras), elle n’a pas manqué toutes les occasions de partager du contenu, surtout quand il s’agit de montrer ses vêtements comme ce look particulier.

Avec une belle et serrée corset rouge Ángela Aguilar a réussi à souligner une fois de plus sa taille fine, qui fait sûrement l’envie de beaucoup, bien sûr il faut préciser qu’elle n’a que 17 ans donc peut-être que dans quelques années sa silhouette changera un peu plus.

Son corset était accompagné d’un pantalon blanc séduisant avec des détails sur les côtés, apparemment il s’agissait d’applications en fleurs tissées, bien connues de la chanteuse pour avoir utilisé des vêtements brodés dans ses présentations honorant la culture mexicaine.

Sans aucun doute, Angela interprétait une de ses chansons en marchant près du public au bord des tribunes, c’est quelque chose qui ne la dérangerait pas du tout, car elle aime être en contact et avoir une certaine interaction avec ses fans, alors beaucoup de choses qu’elle leur dit elle-même angelitx.

Il y a deux jours, ses admirateurs ont commencé à soupirer en la voyant sur cette photo mignonne et séduisante, à tel point qu’elle a déjà plus de 532 889 cœurs rouges, commentaires qu’elle a pris jusqu’à présent 1 294 et continuera sûrement d’augmenter dans quelques jours. .