Ángela Aguilar en concert gratuit pour ce 15 septembre

L’une des nouvelles qui surprendra sans aucun doute les fans de la dynastie Aguilar immédiatement est qu’Angela Aguilar, son père Pépé Aguilar et aussi son grand frère Léonard d’Aguilar ils donneront un concert pour fêter ça ce 15 septembre.

L’information qui a été fournie est que ce sera en direct, avec le ferme objectif de commémorer l’indépendance de Mexique.

A l’image de ce trio de célébrités, des centaines d’artistes et de personnes célébreront très tôt l’indépendance du pays mexicain, qui a commencé le 16 septembre 1810 et s’est terminée le 27 septembre 1821.

C’est sans aucun doute l’une des dates préférées du pays, non seulement pour commémorer un jour de plus de liberté, mais aussi en raison du fait qu’étant une date traditionnelle, les décorations aux couleurs du drapeau mexicain, les célébrations avec le typique Des collations mexicaines et des feux d’artifice font de cette journée un moment très spécial.

Bien que nous soyons toujours dans une pandémie, les familles nucléaires n’hésiteront sûrement pas à célébrer, et peut-être que de petits groupes le feront, mais peut-être que les fans d’Angela, Pepe et Leonardo se retrouveront sûrement chez eux pour profiter de ce concert.

Vous pouvez profiter du concert sur le Facebook officiel de Pepe Aguilar, que vous pouvez identifier par la colombe bleue à côté de son nom, le concert commencera à 21h30 Mexique, c’est quelque chose que vous ne pourrez certainement pas vous perdre et apprécier un concert totalement gratuit.

Chacun des membres qui donnent vie à “Jaripeo sans frontières“Ils ont partagé sur leurs réseaux sociaux respectifs l’annonce de cette invitation à tous leurs followers, étant Angela qui a plus de followers sur Instagram que son père et son frère, c’est elle qui a sûrement eu le plus de réactions.

Ceci d’autant plus que le jeune interprète de “Dis moi comment tu veux“Il est en contact permanent avec ses anges, c’est ainsi qu’il se réfère à ses fans avec affection, il fait souvent de la dynamique pour pouvoir interagir avec eux et il en est très conscient lorsqu’il les interprète.

En plus du talent qu’il a hérité de son père, il l’a aussi fait avec son humilité, ça fait plaisir de voir quand certains de ses fans dansent et chantent ses chansons s’exciter, l’air très excité en l’écoutant, à tel point que à certaines occasions, il s’est donné pour tâche de les partager sur leur Instagram à travers leurs histoires.