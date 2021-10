Ángela Aguilar est accusée de « plagiat » par Dis-moi comment tu le veux | Instagram

L’une des chansons qui a été un succès depuis sa sortie est « Dis moi comment tu veux« par Angela Aguilar et Christian Nodal, mais le jeune chanteur a été accusé de plagiat présumé.

La plus jeune fille du célèbre chanteur Pepe Aguilar a surpris ses followers depuis qu’elle a commencé à chanter, à certaines occasions elle est apparue aux côtés de son père lors de ses concerts.

L’interprète de « En Realidad » a officiellement commencé sa carrière alors qu’elle n’avait que 9 ans, les médias et certains titres ainsi que les internautes ont pris conscience de la croissance qu’elle a eue. Angèle Aguilar, non seulement en tant que chanteuse mais aussi en tant que femme.

Ensuite, nous vous présentons la vidéo du chanteur qui compte à ce jour 414 803 767 vues, partagée sur la chaîne YouTube de Christian Nodal.

Ce prétendu plagiat a commencé récemment, puisque la chanson qu’il a sortie en 2020 en collaboration avec Christian Nodal a une certaine ressemblance avec celle qui est sortie en 2012.

Vous connaissez probablement cette personne devenue virale sur YouTube, à cause d’une chanson qu’il a sortie pour fêter ses XV ans, le nom de Colibritany est devenu si populaire qu’à ce jour sa chanson est encore évoquée à certaines occasions.

C’est parce que la vidéo est quelque chose qui sort de l’ordinaire et que peut-être à cette époque c’était quelque chose d’absolument hors de la réalité, étant donné qu’aujourd’hui ce serait quelque chose des plus courants.

Certains internautes ont affirmé que les rythmes entre les deux mélodies Tell Me How You Want et My S3xy Chamberlain sont assez similaires.

Bien sûr, cela n’a été qu’une coïncidence plutôt que comique, malgré cela, certains internautes ont fait des comparaisons précisément avec les rythmes ; La vidéo de Colibritany totalise 45 422 439 vues à ce jour.

Récemment, le chanteur Angèle Aguilar Elle a eu 18 ans, elle a reçu des centaines de félicitations, ainsi que des dizaines de fleurs et de précieux arrangements qui en ont ému plus d’un, notamment parce que la chanteuse s’est consacrée à partager les félicitations qu’ils lui ont faites.

Elle a même récemment partagé une photo dans laquelle elle remerciait ses followers pour la démonstration d’amour, qu’elle qualifie d’angelitxs, en particulier toutes les personnes qui l’ont félicitée ce jour-là, c’est sans aucun doute une jeune femme très chère et adorée. d’adeptes, de famille et d’amis.