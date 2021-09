in

Ángela Aguilar est fière du succès de ¡Sin Fronteras ! | Instagram

Une fois de plus, le succès accompagne la famille et Dynastie AguilarC’est précisément Angela Aguilar qui vantait le succès de sa dernière tournée intitulée “Sans frontières“.

A travers ses stories Instagram, la jeune célébrité de Los Jaripeos vantait une partie de sa présentation aux Etats-Unis.

Comment vous souviendrez-vous pendant quelques jours que Angèle Aguilar elle ravissait ses fans à travers ses histoires montrant qu’elle est une excellente cavalière.

Il était donc normal qu’elle veuille montrer du contenu connexe en chevauchant le magnifique étalon qui l’accompagnait les jours précédant sa présentation.

Sans aucun doute, ce qui a pris la nuit, ce sont les images où elle apparaît vêtue d’une belle robe en cuir, on dirait “cow-boy“qui n’est rien d’autre que du cuir de vachette tannée, si vous ne le connaissez pas, c’est la matière avec laquelle sont faites les selles, le lieu où elles sont faites s’appelle sellerie.

Sûrement où ils ont fait ça belle robe Cela pourrait être dans un endroit comme celui-ci, bien qu’en raison des finitions du design, qui est sûrement quelque chose de lourd, cela a dû prendre beaucoup de temps pour le finir, car il a beaucoup de détails.

Angelixs quel privilège de vous revoir, Jaripeo Sin Fronteras 2021″, a écrit Angela Aguilar.

Dans ses histoires, il a partagé des vidéos où il interprète ses chansons comme “En réalité“, l’un de ses plus récents tubes et avec lequel il a d’ailleurs décidé de porter la même tenue dans laquelle il est apparu dans la vidéo officielle.

Dans la première image qu’elle a partagée sur son fil Instagram, elle apparaît à cheval tout en portant l’impressionnante robe en cuir, d’une main elle tient les rênes du destrier et de l’autre son micro, il ne fait aucun doute qu’elle est une professionnelle .

En bas des première et dernière images on voit en arrière plan un orchestre prêt à accompagner les membres du spectacle, Angela, Pépé Aguilar et Léonard d’Aguilar.

Dans la deuxième image, nous retrouvons Angela qui chante très concentrée et ressemble à une diva, bien qu’en réalité elle ait un caractère plutôt humble, dans une interview avec Omar Chaparro elle a admis être un peu une diva dans les Jaripeos.

Dans la dernière image, nous trouvons la famille Aguilar, les trois d’entre eux ont apparemment terminé leurs présentations, se tenant la main et prêts à s’incliner devant les participants qui étaient à l’événement.