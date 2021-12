Ángela Aguilar, est une voisine de la controversée Kim Kardashian

Ángela Aguilar est une voisine de Kim Kardashian et The Weeknd | Instagram

Bien que la famille d’Ángela Aguilar soit originaire du Mexique, elle et ses frères et sœurs sont nés aux États-Unis et c’est là que réside toute la famille Aguilar et dans un quartier chic où ils ont pour voisins plusieurs célébrités Kim Kardashian et le chanteur The Weeknd.

Sans aucun doute, étant célèbres et avec les revenus qu’ils ont grâce à leurs concerts et albums, c’était quelque chose de plus que normal qu’ils décident de vivre dans un endroit important et luxueux.

C’est ainsi que Les voisins d’Angela Aguilar comme elle et sa famille sont des célébrités importantes et des personnalités des médias sociaux.

C’est Pepe Aguilar lui-même qui a partagé ce scoop dans une vidéo qu’il a enregistrée à côté du Golden Scorpion, la vidéo a été partagée sur sa chaîne YouTube, nous la partagerons avec vous tout de suite.

Apparemment, sur les images, il semble qu’ils circulaient dans le quartier dans l’une de leurs voitures, le chanteur interprète de « Por Mujeres como Tú », leur faisait visiter des maisons célèbres.

Le titre de la vidéo est « Pepe Aguilar & Scorpion au volant dans son quartier californien », comme vous le savez bien, le chanteur et sa famille vivent en Californie, bien qu’ils possèdent plusieurs propriétés à la fois au Mexique et aux États-Unis, c’est dans cet état qu’ils résident actuellement.

Dans une partie de la vidéo, il a mentionné plusieurs de ses voisins, non seulement la femme d’affaires célèbre et controversée ainsi qu’une mondaine et le chanteur, un autre artiste important qu’il a mentionné était le groupe Kiss, bien qu’il n’ait pas précisé à quel membre le manoir appartenait.

Sans aucun doute, cette petite tournée de Hidden Hills était toute une micro aventure, pas seulement pour le Scorpion, elle l’était aussi pour les fans de sa chaîne et ceux de Pepe Aguilar et donc de sa fille. Angèle Aguilar qui a jusqu’à présent le plus grand nombre de followers sur Instagram que sa famille.

Comment est la maison d’Angela Aguilar à Hidden Hills

La luxueuse demeure d’Angèle comprend cinq chambres, un salon, une salle à manger, un hall, une cuisine, plusieurs pièces : salon, télévision et une pièce principale.

La casa es de dos pisos estilo granja, tiene también al exterior una terraza con piscina, evidentemente un extenso espacio verde e incluso un establo en donde tienen a cuatro de sus caballos, se dice que el costo de esta mansión es de aproximadamente más de dos millions de dollars.

Au Mexique, ils ont un ranch où se trouvent leurs autres chevaux, dans certaines publications de la jeune femme, nous avons vu une partie de cette belle largeur.