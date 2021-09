Ángela Aguilar et 5 choses que vous ne saviez probablement pas sur elle | Instagram

La chanteur Ángela Aguilar s’est démarquée non seulement par la musique, mais aussi par son goût pour la mode, ce qui est plus qu’évident sur son compte Instagram officiel.

Vous aimeriez sûrement savoir cinq choses que vous ne saviez probablement pas sur la jeune célébrité qui a conquis des millions grâce au talent et à la personnalité de Angèle Aguilar.

A travers une vidéo sur YouTube, quelques informations sur sa personne et sa famille ont été partagées, son titre est : “Angela Aguilar raconte les secrets de l’Aguilar, son retour sur le ring et son duo avec Christian Nodal”, nous vous le partageons tout de suite .

1

Études

Malgré le fait qu’Ángela Aguilar soit une chanteuse talentueuse et sûrement une jeune femme d’affaires, elle continue ses cours virtuels comme tout autre étudiant qui veut exceller et peut-être faire carrière non seulement dans la musique.

2

Excellent cavalier

La jeune chanteuse s’est démarquée sur son compte Instagram officiel pour les photos et vidéos à côté de ses chevaux, elle en a plusieurs et ils sont tous magnifiques.

Cette émotion de la part de ses followers lorsqu’il apparaît dans les jaripeos alors qu’en même temps il chante qu’il chevauche.

3

Femme d’affaires

En plus d’avoir lancé une poupée avec la robe dans laquelle elle a participé à son premier tapis rouge aux Grammys en tant qu’invitée et non en tant que compagne, ce projet l’excitait tellement de voir des filles porter des robes similaires aux siennes et même leurs coupes de cheveux.

Elle a travaillé sur une ligne de vêtements, plus précisément des robes pour filles avec le style qu’elle utilise dans ses concerts, celles-ci ont été appréciées par des millions.

4

Peinture

Pendant sa quarantaine, Angela a eu l’occasion de commencer à pratiquer certaines choses, notamment sur la peinture, elle a mentionné dans une interview qu’elle avait pratiqué avec beaucoup de choses, non seulement avec des vêtements, mais avec des lunettes, des objets et même sa propre chambre.

5

Modestie

L’admiration que la belle chanteuse éprouve pour son père est si grande qu’à l’avenir elle souhaite non seulement obtenir le succès qu’il a obtenu tout au long de sa carrière mais aussi avoir son humilité non seulement en tant qu’artiste mais aussi en tant que personne, ce C’est l’un de vos plus grands souhaits, que vous réaliserez sûrement en très peu de temps.