Ángela Aguilar et Danna Paola sans rivalité, vont-elles chanter ensemble ?

Ángela Aguilar et Danna Paola pourraient chanter ensemble un jour

Certains internautes pourraient se demander pourquoi jusqu’à présent Danna Paola et Angela Aguilar n’ont pas encore coïncidé, il y a ceux qui attendent de savoir qu’en fait ils chanteraient ensemble, il est désormais probable qu’ils le feront à l’avenir.

Pendant un certain temps, des rumeurs ont commencé sur une certaine « rivalité » entre les deux chanteurs mexicains importants, qui grâce au fait que leurs voix ont captivé des millions de personnes et continueront de le faire.

Lesdites rumeurs ont immédiatement été écartées par les deux chanteurs, notamment parce que Danna Paola a partagé une publication où elle a exprimé son admiration pour Angela Aguilar, interprète de « Tell Me How Do You Want »

Malgré cela, les fans de l’un et de l’autre se sont demandé pourquoi ils n’avaient pas contacté pour collaborer ensemble, malgré le fait que chacun a un style différent en fonction de leurs genres musicaux respectifs, ce n’est pas un frein pour l’un collaboration.

La chanteuse de musique régionale mexicaine a gagné en popularité depuis qu’elle a interprété « La Llorona » aux Latin Grammy Awards, dans son 19e opus c’était en 2018, à partir de ce moment-là, sa popularité a augmenté rapidement.

Collaborations d’Ángela Aguilar

L’un des exemples les plus clairs d’une combinaison de genres est son récent single « Ella qué te gave », du nouvel album d’Angela Aguilar intitulé « Mexicana enamorada », qu’elle interprète aux côtés de Jesse & Joy.

Une autre collaboration sur laquelle il travaille est avec le célèbre DJ Steve Aoki, ils n’ont partagé que quelques photographies en studio et posant ensemble ailleurs, pour les millions d’adeptes d’Aguilar, ce projet sera fascinant.

Angela Aguilar et Danna Paola

Rejeter la rivalité supposée entre les deux, qui reste à l’éliminer complètement est Angèle Aguilar qui n’a pas commenté l’affaire, mentionnant une histoire ou suivant Danna Paola sur leurs réseaux sociaux.

A noter que la jeune fille de 18 ans est assez discrète au niveau de ses collaborations ou de ses nouveaux projets, que même si elle le partage généralement avec émotion avec ses anges, cela se fait quand tout est déjà bien avancé ou sur le point de partir.

Dans le cas où vous avez des contacts avec Danna Paola Interprète de « Lucrecia » dans la célèbre série Netflix « Elite », il ne la partagera que plus tard, en ce moment ses millions de followers attendent avec impatience une collaboration de deux importants représentants de la musique au Mexique.