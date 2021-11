Ángela Aguilar et la créatrice qui fait de belles robes

Ángela Aguilar, rencontre la créatrice officielle de ses robes | Instagram

Quelque chose que beaucoup voulaient peut-être savoir sur Angela Aguilar était son nom designer, la personne chargée de l’embellir encore plus avec de belles et saisissantes œuvres d’art incarnées dans des vêtements.

Les Robes de la jeune chanteuse ont toujours été l’une des plus captivantes et des plus belles, bien sûr grâce à sa silhouette mince elle parvient à les montrer encore plus, sa taille étroite est ce qui a attiré le plus d’attention jusqu’à présent, en plus de ses beaux vêtements .

En plus de ses robes extravagantes dans certains de ses concerts de Jaripeo Sin Fronteras, nous avons vu la belle Angèle Aguilar Portez un pantalon et un corset serrés, accompagnés d’un chapeau qui correspond au design de votre costume.

Jusqu’à présent, deux des questions les plus populaires sur les vêtements portés par le plus jeune de la dynastie Aguilar sont : Qui conçoit les robes d’Angela Aguilar ? Et la seconde, combien coûte une de vos robes ?

Ángela Aguilar, rencontre la créatrice officielle de ses robes | Instagram angela_aguilar_

Histoire derrière les robes d’Angela Aguilar

Depuis qu’elle a commencé sa carrière de chanteuse alors qu’elle n’avait que 5 ans, ce qu’elle n’a fait professionnellement qu’à l’âge de 9 ans, nous l’avons vue porter des vêtements traditionnels mexicains.

Au fur et à mesure que ce goût grandissait, elle continua à l’accompagner, c’est pourquoi elle avait besoin d’une personne en charge de la confection de ses vêtements avec tout le professionnalisme possible, alors cette tâche lui fut confiée depuis qu’elle était enfant. Diego Medel.

Le créateur est d’origine mexicaine, il est né dans l’État du Michoacán, grâce à la popularité qu’il a commencé à avoir, il a eu l’opportunité d’ouvrir sa propre boutique à Los Angeles, cela s’appelle Quinceland.

On pourrait dire que le design de leurs robes est simple, le compliqué en réalité est la broderie, chaque fleur ou pièce de décoration qui Angèle Aguilar porta, c’est une belle broderie à la main qui peut prendre environ trois semaines pour être finie.

Diego a appris ce métier grâce à l’héritage de sa famille, voyant sa mère et même ses tantes, dans le Michoacán ce type de broderie est assez courant, donc grâce à un jeune créateur, les vêtements mexicains et le style sont devenus internationaux.

Chacune des robes portées par l’interprète de tubes tels que « En Realidad » et « Dis-moi comment tu veux », a un coût de trois mille sept cents dollars, ce qui en pesos mexicains serait d’environ soixante et onze mille, cela pourrait On peut dire que dans ses présentations, Angela porte des milliers de dollars dessus.