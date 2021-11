Ángela Aguilar et la robe la plus sexy des Latin Grammys

Ángela Aguilar laisse tout le monde sans voix avec sa robe bleue | Instagram

La chanteuse Ángela Aguilar a de nouveau donné de quoi parler, car dans sa participation au Grammy latin a décidé d’utiliser une belle robe bleue dont tout le monde parle.

Sans aucun doute, cette pièce a laissé plus d’un des participants à l’événement sans voix, malgré le fait que tout le monde a l’habitude de voir la belle chanteuse, fille de Pepe Aguilar, porter des vêtements flashy, ceci en plus d’être ainsi est aussi extrêmement coquette. .

À plus d’une occasion, nous avons vu la coquette et talentueuse Ángela Aguilar porter des robes glamour qui concentrent les motifs traditionnels mexicains, cependant, cette fois, elle est sortie un peu du moule, laissant une très bonne impression.

Cela peut vous intéresser : Rihanna porte un mini short et parvient à peine à couvrir son charme

Ángela porte une robe bustier coupe sirène dans un ton satiné avec un beau bleu royal, avec des détails de plumes en orange et des applications de pierre également dans le même ton.

Pour que les détails qui contrastent avec le beau design d’Angela n’enlèvent rien à sa proéminence, ils ont été placés sur un côté mettant en valeur une de ses épaules et rien d’autre, en mettant immédiatement en évidence chacun des tons, ce beau et frappant vêtement a fait disparaître le regard de tous. dans le monde.

Ángela Aguilar laisse tout le monde sans voix avec sa robe bleue | Instagram angela_aguilar_

Les participants ont été ravis d’admirer « la princesse de la musique mexicaine » vêtue d’un vêtement peut-être un peu différent de ce que nous avons l’habitude de voir, malgré cela Angela Aguilar était la plus belle en y ajoutant son talent, sa présentation était exceptionnelle.

CLIQUEZ ICI SI VOUS VOULEZ VOIR DES VIDÉOS ET DES PHOTOS DE LA ROBE.

Apparemment, pour son interprétation, la jeune femme a décidé de se couper un peu plus les cheveux, laissant un style qui la rend plus mature et plus belle.

Sur son compte Instagram officiel, elle a partagé une photo avec ladite robe en double reflet, car elle est devant un miroir donc on peut la voir deux fois.

Dans sa description, il remercie l’opportunité d’interpréter une chanson de Rubén Blades, étant donné qu’il a reçu une reconnaissance spéciale pour sa longue carrière dans la musique.

Merci aux Latin Grammys pour une autre opportunité d’amour », a écrit Angela Aguilar.

Ce n’est pas sa première fois sur l’une des scènes les plus importantes de la musique, Angela s’est fait une grande réputation, sa popularité continue de croître surtout maintenant avec la sortie récente de son nouvel album « Mexicana Enamorada ».