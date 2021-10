Ángela Aguilar et le prix de ses robes spectaculaires | Instagram

Depuis qu’Ángela Aguilar a commencé sa carrière dans la musique, elle s’est distinguée non seulement par son talent et son excellente voix, mais aussi par son goût pour les vêtements qu’elle utilise dans ses concerts, qui d’ailleurs sont fabriqués au Mexique, est-ce que vous connaître le prix d’une de ses robes ?

Comme il le décrit dans son plus récent album, c’est un « Mexicain amoureux« , et pas précisément l’amour d’un homme mais plutôt de son pays, le jeune et célèbre chanteur est fier de faire partie du Mexique.

Elle est belle chanteur Elle nous a donné des cartes postales impressionnantes à la fois sur Instagram, des interviews et d’autres publications où nous pouvons apprécier non seulement son beau visage et sa silhouette frappante, mais aussi les beaux vêtements qu’elle porte.

Au flirt Angèle Aguilar On l’a surnommée « La princesse de la musique mexicaine », un surnom qu’elle porte sûrement fièrement.

La plus jeune fille de Pepe Aguilar et Aneliz Álvarez porte leurs robes avec fierté, chaque vêtement a été conçu par le créateur de mode Diego Medel, qui est chargé de confectionner les tenues de l’interprète de « En Realidad ».

Chacun des vêtements d’Angela peut prendre jusqu’à un mois à fabriquer car ce sont des pièces faites à la main, au moins une ou deux semaines, au maximum un mois, a déclaré la créatrice dans une interview.

A lo largo de su entrevista agregó también el costo de cada una de las piezas, las cuales al ser a mano y con tantos detalles por hacerles no son nada baratos, el precio comienza desde los 3 mil dólares, que en pesos mexicanos serían aproximadamente 61 mille pesos.

Certains de ses vêtements ne sont sûrement pas exclusifs à la célèbre créatrice mexicaine, car elle-même a commenté il y a longtemps avec une vidéo dans l’une de ses histoires Instagram, que l’une de ses robes préférées et faites à la main était de Michoacán.

Dans cet état mexicain, nous trouvons de grands fabricants de vêtements et brodeurs qui ont présenté leurs créations à de grandes expositions internationales, il ne fait aucun doute que la culture mexicaine est présente partout.

Les dessins de vêtements ne sont pas exclusifs à un seul Etat de la République, chacun a un vêtement traditionnel dont Angèle Aguilar Elle serait fière de porter l’un de ses concerts, surtout maintenant qu’elle est en tournée avec Jaripeo Sin Fronteras aux côtés de sa famille.