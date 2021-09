Récemment, la jeune chanteuse qui en a émerveillé plus d’un et conquis des millions avec sa voix est la chanteur Ángela Aguilar, qui nous a montré un peu de son processus créatif lors de la création nouvelle musique.

La jeune fille de 17 ans a également partagé une autre vidéo où elle apparaît accompagnée de son père Pépé Aguilar, qui est une institution et une célébrité de la musique régionale.

Sans aucun doute la popularité de Angèle Aguilar est en augmentation constante depuis 2019, lorsqu’elle a interprété la chanson de “La Llorona“Aujourd’hui, elle est l’une des plus grandes représentantes de la musique régionale mexicaine.

Grâce à qui appartient au Dynastie Aguilar, le jeune interprète de “Dis moi comment tu veux“Elle a choqué tous ceux qui l’ont écoutée, sa renommée n’est pas exactement due à la popularité de sa famille, qui, bien que cela ait été un bon point de départ, au fil des ans, Angela a réussi à gagner l’affection et l’admiration de millions de personnes.

Ángela Aguilar et partie du processus créatif de sa musique | Instagram

Il est actuellement en tournée avec son père et son frère aîné Leonardo Aguilar, dans Jaripeo Sin Fronteras, son succès a été retentissant et on s’attend à ce qu’au moment où ils arrivent au Mexique, sa popularité augmentera encore plus.

Dans une interview avec Omar Chaparro, le chanteur Pepe Aguilar a déclaré que sa plus jeune fille avait plus d’adeptes que lui et son frère aîné, sans aucun doute Angela est également devenue une influenceuse.

Il y a quelques jours, il a sorti son nouvel album “Mexicain amoureux“, devenant un succès retentissant, elle-même est émue par la réaction et l’acceptation que ce projet a eu de la part de ses fans qui sont ravis d’elle.

Ce qui est surprenant, c’est qu’Angela n’a que 17 ans et qu’elle est déjà devenue une célébrité de la musique ranchera, comme on l’appelle communément la région mexicaine.

C’est pourquoi on attend beaucoup de sa carrière de chanteuse, dans laquelle elle est actuellement très concentrée, à chaque occasion qui se présente, Angela Aguilar partage quelques avancées ou moments éphémères de la croissance qu’elle a eue en tant qu’artiste.

Il y a quelques heures, dans ses histoires Instagram, nous l’avons vue partager quelques vidéos de son processus en tant que chanteuse. Dans la première, nous la voyons composer et interpréter l’un de ses plus récents singles intitulé “Là où ils me voient“.

Dans la vidéo, on la voit devant un ordinateur et un écran, avec une paire d’écouteurs pendant l’enregistrement et peut-être la correction de certaines tonalités de sa musique, créer une chanson est tout un processus !

Malgré le fait qu’Angela soit généralement très joyeuse, agitée et extrêmement active, apparemment, lorsqu’il s’agit de musique, elle se concentre parfaitement et devient une professionnelle, tout comme son père et ses grands-parents Antonio Aguilar et Wild Flower.

Vous vous souvenez probablement de ses grands-parents grâce aux films mexicains et à la musique d’antan, sans aucun doute la jeune chanteuse comme son frère, ont une grande responsabilité, celle de maintenir la musique que sa famille représente depuis des générations.

Dans la deuxième vidéo on la voit accompagnée de son père, ils sont tous les deux dans l’un des concerts de leur jaripeo, ils sont face à face interprétant une belle chanson, Pepe comme d’habitude porte un costume charro et sa fille une belle robe comme d’habitude représentant la culture mexicaine.

Il est probable que dans quelques années Angela Aguilar surpassera son père et ses grands-parents, avec le soutien du public c’est quelque chose qu’elle pourrait facilement réaliser, elle a mentionné dans une vidéo que ce serait un rêve d’aller aussi loin que son père , qu’elle admire profondément, l’a fait.